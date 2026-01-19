Homens foram presos por agentes da 65ª DP (Magé) - Reprodução

Publicado 19/01/2026 11:28

Rio - Um ex-policial militar e um segundo homem foram presos, neste domingo (18), em Magé, Baixada Fluminense, por suspeita de extorsão. Segundo as investigações, Eduardo Barcelos de Mendonça, de 42 anos, e Danilo Grativol Petraglia, 38, ameaçaram uma pessoa que já havia quitado uma dívida.

De acordo com o apurado, a vítima pediu um mil reais em abril de 2025 para Danilo. Ela quitou o valor com juros - totalizando R$ 1.220 -, até outubro do mesmo ano. No entanto, os suspeitos passaram a cobrar outro pagamento, alegando que a pessoa deveria enviar 10 prestações de R$ 320, que venciam todo quinto dia útil do mês, sob pena de novos juros.

Após isso, a vítima começou a sofrer ameaças graves, que exigiam o pagamento imediato dos valores. Caso isso não ocorresse, ela sofreria consequências. As ameaças se intensificaram mesmo após ela deixar claro que o valor emprestado já tinha sido quitado.

O caso foi registrado na 65ª DP (Magé). Depois da pessoa procurar a delegacia, Eduardo e Danilo voltaram a ameaçá-la, a pressionando a desmentir as declarações prestadas, dizendo que a manutenção da queixa iria trazer repercussões graves à sua integridade física.

A delegacia representou pela prisão temporária dos suspeitos, aceita pela Justiça do Rio neste sábado (17). Além disso, a juíza Flavia Fernandes de Melo, do Plantão Judicial da Capital, determinou busca e apreensão nos endereços dos homens.

O ex-PM Eduardo e Danilo foram encontrados no bairro Jardim Esmeralda. De acordo com a Polícia Civil, o primeiro exercia a função de líder financeiro e hierárquico do esquema de empréstimos. O segundo era o responsável por captar vítimas, fazer ameaças e extorquir dinheiro delas.

Procurada, a Polícia Militar informou que Eduardo foi licenciado a bem da disciplina em junho de 2021, não pertencendo mais aos quadros da corporação desde então.

