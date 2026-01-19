Homens foram presos por agentes da 65ª DP (Magé)Reprodução

Mais artigos de Romulo Cunha
Romulo Cunha
Rio - Um ex-policial militar e um segundo homem foram presos, neste domingo (18), em Magé, Baixada Fluminense, por suspeita de extorsão. Segundo as investigações, Eduardo Barcelos de Mendonça, de 42 anos, e Danilo Grativol Petraglia, 38, ameaçaram uma pessoa que já havia quitado uma dívida.
De acordo com o apurado, a vítima pediu um mil reais em abril de 2025 para Danilo. Ela quitou o valor com juros - totalizando R$ 1.220 -, até outubro do mesmo ano. No entanto, os suspeitos passaram a cobrar outro pagamento, alegando que a pessoa deveria enviar 10 prestações de R$ 320, que venciam todo quinto dia útil do mês, sob pena de novos juros.
Após isso, a vítima começou a sofrer ameaças graves, que exigiam o pagamento imediato dos valores. Caso isso não ocorresse, ela sofreria consequências. As ameaças se intensificaram mesmo após ela deixar claro que o valor emprestado já tinha sido quitado.
O caso foi registrado na 65ª DP (Magé). Depois da pessoa procurar a delegacia, Eduardo e Danilo voltaram a ameaçá-la, a pressionando a desmentir as declarações prestadas, dizendo que a manutenção da queixa iria trazer repercussões graves à sua integridade física.
A delegacia representou pela prisão temporária dos suspeitos, aceita pela Justiça do Rio neste sábado (17). Além disso, a juíza Flavia Fernandes de Melo, do Plantão Judicial da Capital, determinou busca e apreensão nos endereços dos homens.
O ex-PM Eduardo e Danilo foram encontrados no bairro Jardim Esmeralda. De acordo com a Polícia Civil, o primeiro exercia a função de líder financeiro e hierárquico do esquema de empréstimos. O segundo era o responsável por captar vítimas, fazer ameaças e extorquir dinheiro delas.
Procurada, a Polícia Militar informou que Eduardo foi licenciado a bem da disciplina em junho de 2021, não pertencendo mais aos quadros da corporação desde então.
fotogaleria
Homens foram presos por agentes da 65ª DP (Magé)
Homens foram presos por agentes da 65ª DP (Magé)