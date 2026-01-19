Guilherme Silva de Oliveira confessou que cometeu crime por ter sido 'desonrado' pela ex-companheira - Reprodução

Publicado 19/01/2026 10:05

Rio - A Polícia Civil prendeu um homem em flagrante pelo feminicídio da ex-companheira, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. O caso aconteceu quando Daniela Alves da Silva foi atacada a facadas e não resistiu aos ferimentos. Guilherme Silva de Oliveira acabou detido no último sábado (17), horas depois do crime, em um shopping na cidade do Rio.

De acordo com a Polícia Militar, o 15º BPM (Duque de Caxias) foi acionado para uma ocorrência de feminicídio, na Rua Capitão Damasceno, onde encontraram o corpo da vítima. Testemunhas no local relataram aos PMs que o principal suspeito do crime era o ex-companheiro de Daniela. A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) realizou perícia na área.

Segundo a Polícia Civil, durante as diligências no local do crime, os agentes ouviram testemunhas e conseguiram identificar o criminoso. Com informações sobre os endereços e rotina dele, as equipes encontraram Guilherme em um restaurante de um shopping na Zona Sul do Rio, onde trabalhava. O homem confessou que cometeu o crime por ter sido "desonrado" pela ex-companheira.

O ataque ocorreu depois que o homem invadiu a casa da vítima e a faca utilizada por ele foi jogada em uma caçamba de lixo, não sendo mais encontrada. Além do feminicídio da ex-mulher, Guilherme já tinha uma anotação criminal por estupro de vulnerável.







