Abastecimento de água está interrompido na Zona Oeste e em pontos da BaixadaReprodução

Publicado 19/01/2026 11:20

Rio – Um reparo em um vazamento no Sistema Ribeirão das Lages, em Piraí, no Sul Fluminense, interrompeu o abastecimento de água em nove bairros da Zona Oeste do Rio e em áreas dos municípios de Itaguaí, Seropédica e Paracambi, na Baixada Fluminense, na manhã desta segunda-feira (19).



De acordo com a Cedae, o reparo ocorre em local de difícil acesso, por conta disso, a finalização da manutenção está prevista para acontecer na tarde de hoje. A produção de água está totalmente paralisada em função do serviço.



Saiba quais são as áreas impactadas :



Zona Oeste: Bangu, Vila Kennedy, Realengo, Padre Miguel, Senador Camará, Jabour, Magalhães Bastos, Vila Militar e Sulacap.



Itaguaí: todo o município, exceto os bairros Mazomba, Santa Cândida, Leandro, Engenho, Brisamar e Vila Margarida.



Seropédica: todo o município, exceto o bairro de Santa Alice.



Paracambi: todo o município, exceto os bairros Ponte Coberta, KM 9 e parte do Sabugo.



Em nota, a Rio+Saneamento orienta os moradores a fazer uso consciente da água e adiar tarefas de maior consumo até a normalização do fornecimento. Em caso de dúvidas, os clientes podem acionar os canais de atendimento pelos números 0800 772 1025 (cidade do Rio) e 0800 772 1027 (demais cidades), que também funciona como WhatsApp, e pelo site riomaissaneamento.com.br



O prazo de normalização da distribuição de água pela Rio+Saneamento nessas regiões é de até 72 horas ou mais - a depender da localidade, como pontas de rede e regiões elevadas - a contar do momento em que a Cedae retome em 100% a normalidade do fornecimento de água.



