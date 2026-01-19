Abastecimento de água está interrompido na Zona Oeste e em pontos da BaixadaReprodução
Saiba quais são as áreas impactadas :
Zona Oeste: Bangu, Vila Kennedy, Realengo, Padre Miguel, Senador Camará, Jabour, Magalhães Bastos, Vila Militar e Sulacap.
Itaguaí: todo o município, exceto os bairros Mazomba, Santa Cândida, Leandro, Engenho, Brisamar e Vila Margarida.
Seropédica: todo o município, exceto o bairro de Santa Alice.
Paracambi: todo o município, exceto os bairros Ponte Coberta, KM 9 e parte do Sabugo.
Em nota, a Rio+Saneamento orienta os moradores a fazer uso consciente da água e adiar tarefas de maior consumo até a normalização do fornecimento. Em caso de dúvidas, os clientes podem acionar os canais de atendimento pelos números 0800 772 1025 (cidade do Rio) e 0800 772 1027 (demais cidades), que também funciona como WhatsApp, e pelo site riomaissaneamento.com.br
O prazo de normalização da distribuição de água pela Rio+Saneamento nessas regiões é de até 72 horas ou mais - a depender da localidade, como pontas de rede e regiões elevadas - a contar do momento em que a Cedae retome em 100% a normalidade do fornecimento de água.
