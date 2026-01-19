Arma e carregadores foram apreendidos na ação - @pmerj

Arma e carregadores foram apreendidos na ação@pmerj

Publicado 19/01/2026 10:58

Um casal foi detido neste domingo (18), durante uma abordagem da PM, na Estrada Vítor Dumas, em Santa Cruz, Zona Oeste do Rio.

Com a dupla, que não teve a identidade divulgada, agentes do Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidão (Recom) apreenderam uma pistola e dois carregadores.



O caso foi registrado na 36ª DP (Santa Cruz).

