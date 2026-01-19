Oldenir de Almeida Filho matou o padrasto e atingiu a própria irmã - Reprodução

Publicado 19/01/2026 09:34 | Atualizado 19/01/2026 13:46

Rio - A Polícia Civil investiga a morte de Rudson Fernando da Silva Barreto, morto a tiros pelo enteado Oldenir de Almeida Filho, 24 anos, após uma discussão dentro de casa. O crime ocorreu na Rua Edma Rodrigues Valadão, em Camboinhas, Niterói, na Região Metropolitana, na tarde de domingo (18). No local, uma adolescente de 15 anos, irmã do suspeito, também ficou ferida.



Segundo a PM, agentes do 12º BPM (Niterói) foram acionados para uma ocorrência de homicídio e encontraram a vítima já sem vida. A menina precisou ser socorrida e encaminhada ao Hospital Mário Monteiro e depois transferida para o Hospital Estadual Azevedo Lima.

Já Oldenir conseguiu fugir. O caso está a cargo da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG). Agentes realizaram a perícia no local e outras diligências estão em andamento para apurar os fatos.

