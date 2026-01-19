O caso foi encaminhado à Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (Desarme) - Reprodução / Redes Sociais

O caso foi encaminhado à Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (Desarme)Reprodução / Redes Sociais

Publicado 19/01/2026 13:27

Rio – Um homem foi preso, na manhã desta segunda-feira (19), no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Sudoeste, por suspeita de perseguir e fazer ataques online a três integrantes do sistema de Justiça do Paraná. Entre as vítimas estão uma promotora, uma juíza e uma advogada.



Segundo as investigações, Vinícius Guedes Sin, de 40 anos, criou um site na internet como um instrumento de ataque pessoal e institucional às três mulheres, com o objetivo de deslegitimar decisões judiciais, incitar hostilidade pública contra elas, além de associar o trabalho do trio ao "Quarto Reich", termo vinculado ao nazismo. Ele teria ainda divulgado informações sigilosas e utilizado intensas reclamações e representações institucionais contra as vítimas.



A prisão foi realizada por agentes da Delegacia Especializada em Armas Munições e Explosivos (Desarme). Ao DIA, o delegado Luís Otávio Franco, titular da Desarme, informou que as agressões virtuais começaram após Vinícius ficar insatisfeito com o resultado de um processo da Vara de Família.

"Ele resolveu manifestar a insatisfação no site que ele criou, onde ele compara a prestação jurisdicional com o partido nazista. E lá, ele diz barbaridades contra a promotora, mas também contra a juíza e a advogada da parte contrária. Em vez de usar os recursos legais, ele afrontou não apenas as mulheres, mas o próprio Estado Democrático de Direito", concluiu.

Diante do caso, o Plantão Judiciário da Comarca de Pinhais, no Paraná, decretou a prisão preventiva do homem pelos crimes de perseguição (stalking), denunciação caluniosa e violação de segredo de Justiça. A decisão também determinou a retirada do site do ar.

No momento da prisão, realizada na casa do suspeito, os agentes recolheram dispositivos eletrônicos, que serão submetidos à perícia.

Vinícius foi levado para a sede da Desarme e permanece à disposição da Justiça do Paraná, responsável pelo caso.



*Reportagem da estagiária Ágatha Araújo, sob supervisão de Romulo Cunha