Publicado 17/01/2026 13:12

Rio - Três pessoas morreram durante a queda de um helicóptero em uma área de mata fechada em Guaratiba, na Zona Oeste, na manhã deste sábado (17).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o Grupamento de Operações Aéreas (GOA), especialistas do Grupo de Operações Especiais (Goesp) e militares do quartel de Guaratiba estão mobilizados na ocorrência, em uma área de difícil acesso.

Na aeronave consta a inscrição de "voos panorâmicos". Até o momento, não há informações sobre a identificação das vítimas.






