Destroços do aeronove na mata

Rio - Três pessoas morreram durante a queda de um helicóptero em uma área de mata fechada em Guaratiba, na Zona Oeste, na manhã deste sábado (17). 
Vítimas morreram com a queda do helicóptero - Rede Social
Destroços do aeronove na mata - Ana Fernanda Freire
Bombeiros atuam no resgate de corpos em área de mata fechada - Reprodução
De acordo com o Corpo de Bombeiros, o Grupamento de Operações Aéreas (GOA), especialistas do Grupo de Operações Especiais (Goesp) e militares do quartel de Guaratiba estão mobilizados na ocorrência, em uma área de difícil acesso.
Na aeronave consta a inscrição de "voos panorâmicos". Até o momento, não há informações sobre a identificação das vítimas. 