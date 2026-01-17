Lucas Silva Souza, Diego Dantas Lima Morais e SÃ©rgio Nunes Miranda estavam no helicÃ³ptero - REPRODUÃÃO

Rio - A Polícia Civil identificou os três mortos na queda de helicóptero em uma área de mata fechada em Guaratiba, na Zona Oeste do Rio, na manhã deste sábado (17). As vítimas são o major da Força Aérea Brasileira (FAB) Sérgio Nunes Miranda, o capitão dos Bombeiros Lucas Silva Souza e Diego Dantas Lima Morais.

Ainda no sábado, policiais da 43ª DP (Guaratiba) realizaram a perícia no local. Informações iniciais indicam que a manutenção da aeronave estava em dia e que se tratava de um voo de instrução. Os corpos das vítimas foram encaminhados para o Posto Regional de Polícia Técnico-Científica (PRPTC) de Campo Grande e serão liberados para os familiares neste domingo (18).

Sérgio Nunes, que tinha mais de 30 mil seguidores no Instagram, entrou com 14 anos na Escola Preparatória de Cadetes do Ar (Epcar) e, na FAB, se especializou como piloto de helicóptero. Ele também era coordenador do Projeto Semeando o Amanhã, ONG que atende a crianças e famílias da comunidade do Guarda, em Del Castilho, há 14 anos.

"A Força Aérea Brasileira, por meio do Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA), informa que tomou conhecimento da ocorrência envolvendo um militar de seu efetivo. A instituição lamenta profundamente o ocorrido e reforça que está prestando todo o apoio necessário à família do militar", comunicou a FAB.

Em nota, o Corpo de Bombeiros lamentou a morte de Lucas, piloto do Grupamento de Operações Aéreas. Em julho, o militar recebeu um prêmio do Congresso Aeromédico por um artigo sobre segurança jurídica na tomada de decisão em missões aeromédicas.

"Ao longo de sua trajetória na Corporação, Lucas destacou-se pelo profissionalismo, pela ética e pelo compromisso com a missão de salvar vidas. Sua competência, seu zelo pela profissão e, principalmente, seu amor por voar vão ecoar para sempre na memória de todos que tiveram a honra de conviver com ele. Neste momento de profunda dor, o Corpo de Bombeiros se solidariza com os familiares, amigos e companheiros de farda, manifestando suas mais sinceras condolências", escreveu a corporação.

A terceira vítima é o instrutor de voo Diego Dantas, único civil entre os mortos, que pilotava para a empresa SkyRio Helicopter. Nas redes sociais, a mulher da vítima lamentou a perda. "Pra sempre vou te amar, meu piloto lindo. Cuida de mim aí do céu, que é onde você sempre amou estar", publicou.

. A Polícia Civil e a Aeronáutica investigam o caso e ainda não há informações sobre as causas do acidentes.