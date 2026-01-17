Lucas Silva Souza, Diego Dantas Lima Morais e SÃ©rgio Nunes Miranda estavam no helicÃ³pteroREPRODUÃÃO
Conheça as vítimas do acidente aéreo em Guaratiba
Sérgio Nunes Miranda, major da FAB; Lucas Silva Souza, capitão dos Bombeiros, e o instrutor de voo Diego Dantas Lima Morais morreram na queda de um helicóptero na manhã deste sábado
O pecado da gula tem um dia para chamar de seu
Em 26 de janeiro, é permitido comer um pouquinho mais para festejar a data
O risco do petróleo barato
Brasília tem motivos para querer que tudo fique como está no mercado de petróleo. Uma queda acentuada no preço do barril causará um estrago enorme na economia
Ataque a tiros em Inhoaíba deixa um morto e um ferido
Vítimas foram levadas ao Hospital Municipal Rocha Faria, mas uma delas não resistiu aos ferimentos
'Cuida de mim aí do céu', desabafa mulher de piloto morto na queda de helicóptero em Guaratiba
Marcelle Rios e Diego Dantas Lima Morais tinham seis anos de casados. Além do instrutor de voo, outros dois pilotos morreram no acidente
Carnaval: ensaios e blocos oficiais arrastam centenas de foliões no Rio
Primeiro fim de semana com desfiles do calendário da Riotur tem festas por toda a cidade
