Marcelo de Séa D'Oliveira, o 'Djavan', foi preso por agentes do 41º BPM (Irajá)Divulgação

Publicado 17/01/2026 15:42

Rio - Policiais do 41º BPM (Irajá), com auxílio de informações do Disque Denúncia, prenderam Marcelo de Séa D'Oliveira, conhecido como 'Djavan', de 23 anos, apontado como integrante do Comando Vermelho no Complexo do Chapadão, na Zona Norte do Rio. A ação aconteceu na quinta-feira (15), quando os militares foram à comunidade para retirar barricadas instaladas pela facção.

Ao chegarem na Rua Javata, as equipes entraram em confronto com um grupo de criminosos armados. Após o confronto, os bandidos fugiram e os policiais apreenderam 289 papelotes de cocaína e 68 de crack. Ainda durante a incursão, os agentes abordaram Marcelo, que estava sem documentos e com uma moto que havia sido roubada no último dia 29.

Na 39ª DP (Pavuna), os policiais constataram que 'Djavan' era alvo de um mandado de prisão por ter fugido do sistema prisional após receber o benefício de visita periódica ao lar no Natal de 2023. Com isso, ele retornou para uma unidade da Secretaria Estadual de Administração Penitenciária (Seap), onde ficará à disposição da Justiça.

O Disque Denúncia pede que informações sobre a localização de foragidos e pontos de drogas sejam encaminhadas por meio de:

- Central de atendimento/Call Center: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

- WhatsApp: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

- Aplicativo: Disque Denúncia RJ

