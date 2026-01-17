Marcelle Rios e Diego Dantas estavam casados há mais de seis anos - Reprodução / Redes sociais

Publicado 17/01/2026 20:07

Rio - A empresária Marcelle Rios, mulher do instrutor de voo Diego Dantas Lima Morais, publicou uma homenagem ao marido, na noite deste sábado (17), em suas redes sociais. O piloto de helicóptero morreu na queda de uma aeronave em Guaratiba, na Zona Oeste, ainda pela manhã.

"Para sempre vou te amar, meu piloto lindo! Cuida de mim aí do céu, que é onde você sempre amou estar", escreveu Marcelle, que estava casada com Diego há mais de seis anos.

O acidente ainda deixou outros dois pilotos mortos: Sérgio Nunes Miranda, major da Força Aérea Brasileira (FAB), e Lucas Silva Souza, do Grupamento de Operações Aéreas (GOA) dos Bombeiros. Os corpos das vítimas foram encaminhados para o Posto Regional de Polícia Técnico-Científica (PRPTC) de Campo Grande e serão liberados para os familiares neste domingo (18).

Sérgio Nunes, que tinha mais de 30 mil seguidores no Instagram, entrou com 14 anos na Escola Preparatória de Cadetes do Ar (Epcar) e, na FAB, se especializou como piloto de helicóptero. Ele também era coordenador do Projeto Semeando o Amanhã, ONG que atende a crianças e famílias da comunidade do Guarda, em Del Castilho, há 14 anos.

"A Força Aérea Brasileira, por meio do Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA), informa que tomou conhecimento da ocorrência envolvendo um militar de seu efetivo. A instituição lamenta profundamente o ocorrido e reforça que está prestando todo o apoio necessário à família do militar", comunicou a FAB.

Em nota, o Corpo de Bombeiros lamentou a morte de Lucas. Em julho, o militar recebeu um prêmio do Congresso Aeromédico por um artigo sobre segurança jurídica na tomada de decisão em missões aeromédicas.

"Ao longo de sua trajetória na Corporação, Lucas destacou-se pelo profissionalismo, pela ética e pelo compromisso com a missão de salvar vidas. Sua competência, seu zelo pela profissão e, principalmente, seu amor por voar vão ecoar para sempre na memória de todos que tiveram a honra de conviver com ele. Neste momento de profunda dor, o Corpo de Bombeiros se solidariza com os familiares, amigos e companheiros de farda, manifestando suas mais sinceras condolências", ressaltou a corporação.

Informações iniciais indicam que a manutenção da aeronave estava em dia e que se tratava de um voo de instrução. A Polícia Civil e a Aeronáutica investigam o caso e ainda não há informações sobre as causas do acidentes.