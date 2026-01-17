A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga o crimeReprodução
Ataque a tiros em Inhoaíba deixa um morto e um ferido
Vítimas foram levadas ao Hospital Municipal Rocha Faria, mas uma delas não resistiu aos ferimentos
'Cuida de mim aí do céu', desabafa mulher de piloto morto na queda de helicóptero em Guaratiba
Marcelle Rios e Diego Dantas Lima Morais tinham seis anos de casados. Além do instrutor de voo, outros dois pilotos morreram no acidente
Conheça as vítimas do acidente aéreo em Guaratiba
Sérgio Nunes Miranda, major da FAB; Lucas Silva Souza, capitão dos Bombeiros, e o instrutor de voo Diego Dantas Lima Morais morreram na queda de um helicóptero na manhã deste sábado
Carnaval: ensaios e blocos oficiais arrastam centenas de foliões no Rio
Primeiro fim de semana com desfiles do calendário da Riotur tem festas por toda a cidade
Foragido 'Djavan' é preso em operação no Complexo do Chapadão
Marcelo de Séa D'Oliveira, de 23 anos, fugiu do sistema prisional após receber o benefício de visita ao lar
Alunos vencedores da Olimpíada Carioca de Matemática 2025 viajam para Orlando
Em cinco edições, a OCM já premiou 264 estudantes com viagens e contou com mais de 1,6 milhão de inscrições
