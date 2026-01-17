A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga o crimeReprodução

Rio - Um homem morreu e outro foi baleado durante um ataque a tiros em Inhoaíba, na Zona Oeste do Rio, na tarde deste sábado (17). Os dois, que ainda não tiveram as identificações confirmadas, foram socorridos por moradores da região e encaminhados ao Hospital Municipal Rocha Faria, em Campo Grande, mas um deles não resistiu aos ferimentos.
Em nota, a PM informou que agentes do 27º BPM (Santa Cruz) se encaminharam à unidade de saúde para checar a entrada de dois baleados. No hospital, testemunhas relataram que as vítimas foram atingidas na Rua Nova Vida.
O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), que apura as circunstâncias e motivações do ataque.
Há cerca de 10 dias, o pedreiro Ivan Ferreira dos Santos, de 58 anos, morreu após ser atingido por uma bala perdida durante um tiroteio em Inhoaíba. Ao DIA, uma familiar contou que Ivan estava sentado na porta de casa quando o tiro o acertou na altura do pulmão.