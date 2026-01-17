A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga o crime - Reprodução

Publicado 17/01/2026 21:44

Rio - Um homem morreu e outro foi baleado durante um ataque a tiros em Inhoaíba, na Zona Oeste do Rio, na tarde deste sábado (17). Os dois, que ainda não tiveram as identificações confirmadas, foram socorridos por moradores da região e encaminhados ao Hospital Municipal Rocha Faria, em Campo Grande, mas um deles não resistiu aos ferimentos.

Em nota, a PM informou que agentes do 27º BPM (Santa Cruz) se encaminharam à unidade de saúde para checar a entrada de dois baleados. No hospital, testemunhas relataram que as vítimas foram atingidas na Rua Nova Vida.

O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), que apura as circunstâncias e motivações do ataque.