Loló de Ouro desceu o Morro da Conceição neste sábado - Reprodução de vídeo

Publicado 17/01/2026 17:14

Rio - O primeiro fim de semana com blocos oficiais de Carnaval começou no Rio de Janeiro. Entre a manhã e tarde deste sábado (17), os foliões estiveram em ensaios de cortejos no Centro e nas duas primeiras festas presentes no calendário oficial da Riotur: o Folia do Sapê, em Honório Gurgel, na Zona Norte, e o Tá Chegando a Hora, em Pedra de Guaratiba, na Zona Oeste.

No embalo do pré-Carnaval, o Desliga da Justiça reuniu centenas de cariocas na Rua do Carmo, na altura do Rua do Ouvidor, para um ensaio aberto com participação do LambaBloco e do Vem Cá Minha Flor. A concentração começou por volta de 14h e a celebração continua até a noite.

Outro bloco que empolgou o Centro do Rio foi o Loló de Ouro. O grupo desceu o Morro da Conceição com muita música em direção à Praça Mauá, onde a festa seguiu.

No domingo (18), três festas oficiais do calendário da Riotur acontecem na Zona Norte. São elas: Unidos de Santa Bárbara, no Engenho de Dentro; Banda da Saens Peña, na Tijuca, e Águas de Cheiro, em Madureira. Entre este sábado e o dia 22 de fevereiro, a Riotur espera que cerca de 6 milhões de foliões participem dos 462 desfiles pela cidade.