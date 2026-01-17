44 estudantes da rede municipal do Rio de Janeiro embarcaram para Orlando, nos Estados Unidos, para conhecer a Disney e a Nasa - Divulgação / SME-Rio

Rio - Na manhã deste sábado (17), 44 estudantes da rede municipal do Rio de Janeiro embarcaram para Orlando, nos Estados Unidos, para conhecer a Disney e a Nasa, após terem vencido a Olimpíada Carioca de Matemática (OCM), em 2025.

Criada em 2021, a OCM é uma iniciativa nas redes públicas de ensino do Brasil, que tem como objetivo engajar alunos do 2º ao 9º ano do Ensino Fundamental, estimular a aprendizagem em matemática e identificar talentos. Em cinco edições, a OCM já premiou 264 estudantes com viagens e contou com mais de 1,6 milhão de inscrições.

"A Olimpíada não apenas desafia os alunos a ir além, mas abre portas para o futuro. Posso dizer isso por experiência própria: eu participei de olimpíadas de matemática e cada medalha conquistada foi um passo para novas oportunidades", afirma o secretário de Educação, Renan Ferreirinha, que também foi medalhista em olimpíadas matemáticas na juventude.

Para muitos estudantes, a viagem representa a realização de um sonho. Como é o caso da Laura Lima de Oliveira, de 12 anos, moradora da comunidade Ponto Chic, em Padre Miguel, que embarca pela primeira vez.

"Estou com uma expectativa bem alta. Sempre estudei muito, e essa dedicação me aproximou da matemática. Espero me divertir, conhecer outras culturas e viver momentos incríveis com meus amigos", conta Laura, que estuda na Escola Municipal Roberto Simonsen, mesma escola em que seus pais estudaram.

Já Miguel Rogério, de 13 anos, aluno da Escola Municipal José do Patrocínio, em Irajá, conquistou a viagem pela segunda vez. Primeiro colocado no estado do Rio e 71º no ranking nacional da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP) em 2025, Miguel sonha em ser engenheiro.

"Estou ansioso para explorar os brinquedos que não consegui no ano passado por causa das filas. A matemática sempre foi minha matéria favorita e espero que essa experiência inspire ainda mais meus estudos", comenta Miguel, que mora no Morro do Juramento, em Vicente de Carvalho.

Cada aluno recebeu um kit completo para a viagem, com roupas térmicas, camisetas, casacos, meias, tênis, luvas, gorro, mala, mochila e garrafinha. Para as meninas, o kit também inclui absorventes, doados pelo programa "Livres para Estudar".

O programa é organizado pela Secretaria Municipal de Educação em parceria com o Instituto de Matemática Pura e Aplicada (Impa).