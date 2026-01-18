Lucas Souza é um dos pilotos que morreu na queda do helicóptero - Rede Social

Publicado 18/01/2026 14:37 | Atualizado 18/01/2026 15:15



Rio - O capitão do Corpo de Bombeiros Lucas Silva Souza, um dos pilotos mortos na queda do helicóptero em Guaratiba, na Zona Oeste, foi sepultado na tarde deste domingo (18), em Silva Jardim, no interior do estado.

De acordo com a delegada Evanora Gomes, da 43ªDP (Guaratiba), o capitão era quem pilotava a aeronave no momento do acidente. Ele e as demais vítimas, o major da Força Aérea Brasileira (FAB) Sérgio Nunes Miranda e o instrutor de voo Diego Dantas Lima Morais, realizavam um voo de familiarização com o modelo do helicóptero.

Em nota, o Corpo de Bombeiros prestou solidariedade a amigos e familiares do piloto. "Ao longo de sua trajetória na Corporação, Lucas destacou-se pelo profissionalismo, pela ética e pelo compromisso com a missão de salvar vidas. Sua competência, seu zelo pela profissão e, principalmente, seu amor por voar vão ecoar para sempre na memória de todos que tiveram a honra de conviver com ele", escreveu a corporação.



Em julho, o militar recebeu um prêmio do Congresso Aeromédico por um artigo sobre segurança jurídica na tomada de decisão em missões aeromédicas.



Nas redes sociais, parentes e colegas lamentaram o caso. "Ainda lembro de quando cadete, me explicou com todos os detalhes como me tornar um piloto como ele! O responsável pelo pontapé inicial da minha carreira na aviação! Vai estar sempre vivo, presente nos voos de cada um que teve a oportunidade de voar ao seu lado", comentou um amigo.



"Inacreditável... perdemos um grande amigo e um grande profissional. Forças a todos os amigos e familiares. Vai com Deus, Lucas!", afirmou mais um.



"Amigo demais, caráter ímpar que vai fazer muita falta no tatame, sempre com sua alegria e amor em tudo que fazia, lembro de quando chegou na academia no primeiro dia e como foi se enturmando e entrando na família GB reserva. Continue nos guardando aí de cima irmão, mas fará muita falta aqui", disse outro.



A Força Aérea Brasileira (FAB), por meio do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), informou que, no final da tarde desse sábado (17), foi finalizada a Ação Inicial envolvendo a aeronave de matrícula PS-GJS, em Guaratiba (RJ), pelos investigadores do Terceiro Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa III), órgão regional do Cenipa.



"A investigação dessa ocorrência aeronáutica continua, com o levantamento de outras informações necessárias, a fim de identificar os possíveis fatores contribuintes", disse em nota.



A apuração também está em andamento na 43ª DP (Guaratiba), e a perícia já foi realizada no local. Agentes realizam outras diligências para apurar as causas da queda.