Ana Fernanda Freire
Rio - O sepultamento do 3º sargento da Polícia Militar Bruno Dantas de Souza, 37 anos, morto a tiros ao reagir uma tentativa de assalto no bairro Parada Morabi, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, aconteceu na tarde deste domingo no Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, na Zona Oeste.
Segundo a corporação, o agente estava de folga e chegou a ser socorrido por populares e encaminhado ao Hospital Adão Pereira Nunes, mas não resistiu. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde de Caxias, o militar foi vítima de múltiplos disparos.
Ao DIA, uma familiar contestou a versão da polícia que o agente reagiu ao assalto e afirmou que ele teria sido covardemente assassinato.
"Ele não disparou um tiro sequer! O sargento Bruno Dantas foi brutalmente assassinado após entregar a moto, ele foi assassinado a sangue frio pelo bandido. Não houve nenhuma reação da parte dele. Ele era um rapaz muito pacato", contou.
Bruno tinha 11 anos de serviço e era lotado no programa Segurança Presente. Ainda neste domingo, o Disque Denúncia divulgou um cartaz de procurados para auxiliar na busca por informações pelos envolvidos no crime.
O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF). Equipes da especializada analisam imagens de câmeras de segurança e diligências estão em andamento para apurar a dinâmica do crime e identificar os responsáveis.