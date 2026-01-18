Bruno Dantas era lotado do programa Segurança Presente - Rede Social

Publicado 18/01/2026 13:30

Segundo a corporação, o agente estava de folga e chegou a ser socorrido por populares e encaminhado ao Hospital Adão Pereira Nunes, mas não resistiu. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde de Caxias, o militar foi vítima de múltiplos disparos.



Ao DIA, uma familiar contestou a versão da polícia que o agente reagiu ao assalto e afirmou que ele teria sido covardemente assassinato.



"Ele não disparou um tiro sequer! O sargento Bruno Dantas foi brutalmente assassinado após entregar a moto, ele foi assassinado a sangue frio pelo bandido. Não houve nenhuma reação da parte dele. Ele era um rapaz muito pacato", contou.



Bruno tinha 11 anos de serviço e era lotado no programa Segurança Presente. Ainda neste domingo, o Disque Denúncia divulgou um cartaz de procurados para auxiliar na busca por informações pelos envolvidos no crime.

O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF). Equipes da especializada analisam imagens de câmeras de segurança e diligências estão em andamento para apurar a dinâmica do crime e identificar os responsáveis.