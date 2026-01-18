Bruno Dantas estava de folga no momento em que foi surpreendido por bandidos - Divulgação

Rio - O Disque Denúncia divulgou, neste domingo (18), um cartaz de procurados para auxiliar na busca por informações que levem à identificação e prisão dos envolvidos na morte do 3º Sargento da Polícia Militar, Bruno Dantas de Sousa, de 37 anos. Ele foi assassinado após reagir a uma tentativa de assalto no bairro Parada Morabi, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, nesta sexta-feira (16).

De acordo com a PM, o agente, lotado no programa Segurança Presente, estava de folga quando foi baleado e chegou a ser socorrido por populares e levado ao Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, em Saracuruna, mas não resistiu aos ferimentos. De acordo com a Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Saúde, o militar foi vítima de múltiplos tiros.



O sargento tinha 11 anos de serviço. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF). Equipes da especializada analisam imagens de câmeras de segurança e diligências estão em andamento para apurar a dinâmica do crime e identificar os responsáveis.



O Disque Denúncia pede que quem tiver informações sobre a identificação e localização de criminosos entre em contato pelos seguintes canais de atendimento:



Central de atendimento/Call Center: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ



O anonimato é garantido.