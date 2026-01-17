Bruno Dantas era lotado do programa Segurança Presente - Rede Social

Publicado 17/01/2026 08:44

Rio - O 3º sargento da Polícia Militar Bruno Dantas de Souza, 37 anos, foi morto a tiros ao reagir uma tentativa de assalto no bairro Parada Morabi, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, nesta sexta-feira (16). Segundo a corporação, o agente estava de folga e chegou a ser socorrido por populares e encaminhado ao Hospital Adão Pereira Nunes, mas não resistiu.



Bruno era lotado no programa Segurança Presente e ativista do bairro. Horas antes do assassinato, ele postou um vídeo falando sobre a limpeza de uma rua em que havia denunciado por acúmulo de lixo.



Nas redes sociais, amigos e familiares lamentaram a morte. "Gente boa demais, sempre buscando ajudar ao próximo, lutando e fazendo por melhorias no bairro, uma grande perda para todos os amigos e familiares. Que Deus conforte o coração de todos!", disse um colega.



"Vamos fazer justiça, tio. Estou muito triste, o senhor foi com um pai para mim. Descanse em paz, tio Bruno", contou um sobrinho.



"Ele foi tio, pai, amigo e um grande profissional. Obrigada, tio Bruno, por tudo que você fez nesses 19 anos da minha vida. Você é e sempre vai ser o melhor tio do mundo. Um dos meus maiores exemplos. Tá doendo tanto! Te amo para sempre!", acrescentou outra sobrinha.

O sargento tinha 11 anos de serviço. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF). Agentes analisam imagens de câmeras de segurança e outras diligências estão em andamento para apurar a autoria do crime.

Até o momento, não há informações sobre o local e horário do enterro.






