Iniciativa disponibiliza vacinas contra Covid-19, gripe, febre amarela, tríplice viral e hepatite BReprodução

Publicado 18/01/2026 13:07

Rio - A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) vai disponibilizar novos pontos de vacinação em diferentes locais da cidade do Rio até o dia 12 de Fevereiro. A ação busca levar a vacina contra doenças como Covid-19, gripe, febre amarela, tríplice viral e hepatite B a locais com grande circulação de pessoas.

A iniciativa teve início na última quinta-feira (15) com a instalação de um ponto dentro do Aeroporto Santos Dumont, no Centro. O novo espaço ficará aberto até o dia 30 de janeiro, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.

Outros locais de vacinação são o Aeroporto Galeão e os Parques Realengo Susana Naspolini, Pavuna, Rita Lee, Oeste, Madureira e Piedade.

Os imunizantes também estão disponíveis nas 240 unidades de Atenção Primária, clínicas da família e centros municipais de saúde, e no Super Centro Carioca de Vacinação, unidades Botafogo, com funcionamento de domingo a domingo, das 8h às 22h, e Campo Grande, funcionando de domingo a domingo, de acordo com o horário do centro comercial.

