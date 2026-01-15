Novo espaço vai disponibilizar vacinas contra a Tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola), a febre amarela e a influenza - Divulgação

Novo espaço vai disponibilizar vacinas contra a Tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola), a febre amarela e a influenzaDivulgação

Publicado 15/01/2026 13:56

Rio – Com objetivo de ampliar a proteção da população, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) instalou nesta quinta-feira (15) um ponto de vacinação dentro do Aeroporto Santos Dumont, no Centro. Serão disponibilizadas as vacinas contra a Tríplice Viral (sarampo, caxumba e rubéola), a febre amarela e a influenza.



O novo espaço ficará aberto até o dia 30 de janeiro, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, no primeiro andar ao lado do balcão da companhia GOL.

Segundo a SMS, a estratégia de intensificar a vacinação em locais de grande movimentação e em portas de entrada da cidade é motivada pelo aumento dos casos de sarampo em países como Estados Unidos, Canadá, México, Bolívia, entre outros. Casos de febre amarela em estados vizinhos também incentivaram o reforço vacinal.



Embora o município não tenha registrado novos casos de sarampo desde 2023, a doença desperta alerta por ser altamente transmissível, de contágio rápido, a partir de um espirro ou tosse, e com potencial de atingir pessoas de todas as idades.



"As equipes que cuidam da vacinação dos cariocas estão em atenção e permanecem focadas em garantir a proteção de toda a população da nossa cidade, especialmente neste mês e no atual panorama global", disse o secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz.

O sarampo é uma doença febril aguda. Sua transmissão ocorre diretamente por contato pessoa a pessoa, por meio de gotículas de secreções expelidas ao falar, tossir ou espirrar. Além disso, o contágio também se dá por dispersão de gotículas contendo partículas virais no ar, especialmente em ambientes fechados.

Confira outros pontos de vacinação



Parque Rita Lee



Endereço: Avenida Embaixador Abelardo Bueno, Barra Olímpica, Zona Sudoeste.

Dias: 13, 15, 22, 27 e 29 de janeiro

Horário: 8h às 12h

Público: a partir de 4 anos de idade



Parque Piedade Arlindo Cruz



Endereço: Rua Manoel Vitorino, S/N, Piedade, Zona Norte.

Dias: 14, 16, 21, 23, 28 e 30 de janeiro,

Horário: 8h às 12h

Público: a partir de 4 anos de idade

Parque Oeste Ana Gonzaga



Endereço: Avenida Cesário de Melo, 6.851, Inhoaíba, Zona Oeste

Dias: 13, 15, 22, 27 e 29 de janeiro:

Horário: das 8h às 12h

Público: a partir de 4 anos de idade



Parque Carioca da Pavuna



Endereço: Rua Marechal Guilherme, nº 9, Pavuna, Zona Norte

Dias: 22 e 29 de janeiro

Horário: 9h às 12h

Público: a partir de 4 anos de idade



Parque Madureira



Endereço: Rua Soares Caldeira, 115, Madureira, Zona Norte

Dias: 22 e 29 de janeiro

Horário: 9h às 12h

Público: a partir de 4 anos de idade



Ao decorrer das próximas semanas, novos pontos serão divulgados. As vacinas seguem disponíveis também nas 241 salas de imunização espalhadas pela cidade, incluindo o Super Centro Carioca de Vacinação, com unidades em Botafogo, Zona Oeste e Zona Norte.

A unidade de Botafogo fica na Rua General Severiano, 91, e abre todos os dias, das 8h às 22h.

Já a da Zona Oeste, fica dentro do ParkShopping, na Rua Estrada do Monteiro, 1200, Campo Grande. O horário de funcionamento é segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingos e feriados, das 13h às 21h.

Na Zona Norte, a unidade fica na Avenida Pastor Martin Luther King Jr., 126, Del Castilho, dentro do Shopping Nova América. O espaço abre nos mesmos dias e horários do ParkShopping.