Novo protesto de ambulantes fecha a Vieira Souto, em Ipanema, na quinta-feira (15) - Reprodução/Redes sociais

Publicado 15/01/2026 22:49

Rio - Pelo segundo dia consecutivo, manifestantes fecharam a Avenida Vieira Souto, em Ipanema, Zona Sul do Rio, em protesto contra as novas normas previstas para o Arpoador durante o verão. Por volta das 20h desta quinta-feira (15), um grupo de ambulantes bloqueou a via por alguns minutos.





No ato anterior, policiais do 23º BPM (Leblon) chegaram a impedir a obstrução, dando início a uma confusão. Agentes da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop) também acompanharam o protesto. Na quarta-feira (14), os ambulantes haviam usado caçambas de lixo para interromper um trecho da avenida. Nesta quinta, o protesto aconteceu de forma pacífica, e o grupo se dispersou rapidamente, sem registro de feridos ou detidos.No ato anterior, policiais do 23º BPM (Leblon) chegaram a impedir a obstrução, dando início a uma confusão. Agentes da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop) também acompanharam o protesto.

O que muda?

Com a resolução válida desde o dia 3, a Pedra do Arpoador passou a funcionar com regras semelhantes às de um parque público, com abertura ao público a partir das 4h e fechamento às 21h. Entre 21h e 23h, equipes orientam para o fluxo de saída dos visitantes. Das 23h às 4h, o local fica reservado para a limpeza realizada pela Comlurb.

A operação ainda tem pontos de controle e bloqueios operacionais para impedir a entrada de comércio ambulante não autorizado, coibir o uso irregular de equipamentos sonoros e organizar os fluxos de circulação de pedestres.



De acordo com a prefeitura, as novas regras buscam garantir a "a convivência harmoniosa entre moradores, turistas e trabalhadores em uma das áreas mais visitadas da cidade. As ações também vão assegurar a proteção do patrimônio paisagístico e limpeza urbana".