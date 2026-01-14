Rio - Um grupo de ambulantes protestou, na tarde desta quarta-feira (14), contra a operação conjunta da Polícia Militar e da Prefeitura do Rio que estabeleceu novas regras de uso noturno do Arpoador, na Zona Sul, durante o verão.
Vídeos mostram manifestantes tentando fechar com caçambas de lixo a Avenida Vieira Souto, na altura da Rua Joaquim Nabuco, mas militares do 23º BPM (Leblon) impediram a obstrução e liberaram a via, dando início a uma confusão. Agentes da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop) também acompanharam o ato.
Manifestantes tentaram fechar a Avenida Vieira Souto, entre os postos 7 e 8
A operação ainda tem pontos de controle e bloqueios operacionais para impedir a entrada de comércio ambulante não autorizado, coibir o uso irregular de equipamentos sonoros e organizar os fluxos de circulação de pedestres. Durante o protesto, o grupo gritou "queremos trabalhar" e levou um cartaz escrito "nosso trabalho é digno. Mais respeito aos ambulantes".
De acordo com a prefeitura, as novas regras buscam garantir a "a convivência harmoniosa entre moradores, turistas e trabalhadores em uma das áreas mais visitadas da cidade. As ações também vão assegurar a proteção do patrimônio paisagístico e limpeza urbana".
