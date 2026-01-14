Grupo usou caçambas de lixo para tentar obstruir a Avenida Vieira Souto - Reprodução de vídeo

Grupo usou caçambas de lixo para tentar obstruir a Avenida Vieira SoutoReprodução de vídeo

Publicado 14/01/2026 18:21 | Atualizado 14/01/2026 22:08

Rio - Um grupo de ambulantes protestou, na tarde desta quarta-feira (14), contra a operação conjunta da Polícia Militar e da Prefeitura do Rio que estabeleceu novas regras de uso noturno do Arpoador, na Zona Sul, durante o verão.

Vídeos mostram manifestantes tentando fechar com caçambas de lixo a Avenida Vieira Souto, na altura da Rua Joaquim Nabuco, mas militares do 23º BPM (Leblon) impediram a obstrução e liberaram a via, dando início a uma confusão. Agentes da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop) também acompanharam o ato.

Veja o vídeo

Manifestantes tentaram fechar a Avenida Vieira Souto, entre os postos 7 e 8



Crédito: Reprodução / Redes sociais pic.twitter.com/tnZrORKbJz — Jornal O Dia (@jornalodia) January 14, 2026

Com a resolução válida desde o dia 3, a Pedra do Arpoador passou a funcionar com regras semelhantes às de um parque público , com abertura ao público a partir das 4h e fechamento às 21h. Entre 21h e 23h, equipes orientam para o fluxo de saída dos visitantes. Das 23h às 4h, o local fica reservado para a limpeza realizada pela Comlurb.

A operação ainda tem pontos de controle e bloqueios operacionais para impedir a entrada de comércio ambulante não autorizado, coibir o uso irregular de equipamentos sonoros e organizar os fluxos de circulação de pedestres. Durante o protesto, o grupo gritou "queremos trabalhar" e levou um cartaz escrito "nosso trabalho é digno. Mais respeito aos ambulantes".

De acordo com a prefeitura, as novas regras buscam garantir a "a convivência harmoniosa entre moradores, turistas e trabalhadores em uma das áreas mais visitadas da cidade. As ações também vão assegurar a proteção do patrimônio paisagístico e limpeza urbana".