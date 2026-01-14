UPAS do RJ atenderam quase 1,9 mil pessoas em consequência do calor extremo - Divulgação/Governo do Rio

Publicado 14/01/2026 17:51 | Atualizado 14/01/2026 18:35

Rio - Nos primeiros 12 dias do ano, as 27 Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) do estado do Rio atenderam 1.890 pacientes com relatos de sintomas relacionados às altas temperaturas , como dor de cabeça, tontura, náuseas, pele quente e seca, pulso rápido, temperatura corporal elevada, entre os sinais mais comuns. O levantamento foi feito pela Secretaria de Saúde, por meio do painel Monitora RJ.





"O painel Monitora RJ agora mostra a previsão de todos os municípios nos próximos dias, permitindo que o cidadão identifique com facilidade como estará a situação de seu município. A classificação do calor, por cor e organizada de forma mais direta, facilita a visualização da população", disse a secretária Claudia Mello.



Alerta aos municípios



Diante da maior preocupação da população com as condições do clima, a secretaria de Saúde reformulou o painel Monitora RJ , para facilitar a leitura da previsão de calor para os próximos dias em cada município. Anteriormente, a previsão aparecia mais como um cenário geral do estado.

Para reduzir o risco de problemas de saúde relacionados ao evento climático, a secretaria disponibilizou pontos de hidratação em todas as 27 UPAs de gestão estadual. Outro destaque é que o Samu 192 reforçou o atendimento com motolâncias e veículos de intervenção rápida em pontos estratégicos da capital fluminense.