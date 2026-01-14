Caso foi levado para 18ª DP (Praça da Bandeira) - Divulgação / Polícia Civil

Publicado 14/01/2026 17:29

Rio - Um homem apontado como líder do tráfico de drogas em Guapimirim, na Baixada Fluminense, foi preso nesta terça-feira (13) em um condomínio no bairro de São Cristóvão, na Zona Norte. Segundo a Polícia Civil, ele estava com um carro com placa clonada, furtado em janeiro de 2025, na Zona Sul da capital. Dentro do veículo, os agentes apreenderam uma pistola.

Durante a abordagem, o homem, que não teve a identificação divulgada, apresentou uma carteira de habilitação falsa. Ele foi conduzido para a 18ª DP (Praça da Bandeira) e autuado por receptação, adulteração de sinal de identificador de veículo, falsa identidade, falsidade ideológica e posse ilegal de arma de fogo.

Ainda de acordo com a polícia, o suspeito possui antecedentes criminais por homicídio e tráfico de drogas nos estados do Rio, Minas Gerais e São Paulo.