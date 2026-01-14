Secretaria Municipal de Proteção e Defesa dos Animais resgatou 14 gatos em apartamento na Praça Seca - Divulgação

Publicado 14/01/2026 22:25

Rio - A Secretaria Municipal de Proteção e Defesa dos Animais resgatou, nesta quarta-feira (14), 14 gatos que viviam em condições extremamente insalubres em um apartamento na Praça Seca, Zona Oeste do Rio. O tutor, um idoso diagnosticado com Alzheimer e em situação de vulnerabilidade, foi atendido pelo Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) e encaminhado para um abrigo para idosos.

A equipe da pasta esteve no local após chamados feitos pela Central 1746. Segundo os profissionais que participaram do resgate, o apartamento estava tomado por fezes, urina e baratas, oferecendo risco à saúde dos animais e da vizinhança.



"Segundo a vizinhança, ele estava totalmente desorientado e andava nu pelas áreas comuns do condomínio, chegando a jogar fezes pela janela. Vizinhos solidários vinham tentando ajudá-lo, levando alimento. Ele e os animais viviam no meio de muita sujeira; o cheiro no apartamento é muito forte", disse o secretário municipal de Proteção e Defesa dos Animais, Luiz Ramos Filho.



Desnutridos, doentes e infestados de pulgas, os gatos foram levados para a Fazenda Modelo, abrigo municipal localizado em Guaratiba. No local, estão recebendo cuidados veterinários, serão vacinados, microchipados, vermifugados, castrados e preparados para adoção responsável.