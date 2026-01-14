Yago Mumuzinho denuncia agressão de motorista de aplicativo Reprodução/Redes sociais
O caso aconteceu em frente à casa da vítima, em Honório Gurgel. Câmeras de segurança da residência registraram a ação e serão usadas como prova por Yago. "Eu espero justiça antes de tudo, que ele seja responsabilizado pelos atos dele, porque se ele fez comigo ele pode fazer com outras pessoas, se já não fez e não podemos esperar o pior", desabafou o ritmista ao DIA.
Em nota, a 99 informou que o motorista parceiro foi bloqueado da plataforma e que uma equipe está em contato com o passageiro para oferecer acolhimento e orientações sobre o acionamento do seguro, que inclui atendimento psicológico e auxílio para despesas médicas. "A empresa segue à disposição para colaborar com as autoridades, se necessário", disse a 99.
Campanha solidária
A Bateria da Portela iniciou uma campanha para arrecadar recursos para a compra de um novo tablet. A escola de samba também informou ainda que Yago passa bem e está adotando as medidas legais cabíveis.
O ritmista agradeceu a mobilização nas redes sociais. "Obrigado, minha bateria! De verdade, não sei nem como agradecer por essa ação. Já deu certo", escreveu Yago.
