Yago Mumuzinho denuncia agressão de motorista de aplicativo - Reprodução/Redes sociais

Yago Mumuzinho denuncia agressão de motorista de aplicativo Reprodução/Redes sociais

Publicado 14/01/2026 19:20 | Atualizado 14/01/2026 21:34

Rio - O ritmista da Portela, Yago Silva Veloso, mais conhecido como Yago Mumuzinho, denuncia que foi agredido com socos, chutes e teve o equipamento de trabalho destruído por um motorista de aplicativo em Honório Gurgel, na Zona Norte do Rio, na madrugada da última terça-feira (13). A vítima registrou o caso na 40ª DP (Honório Gurgel), que encaminhou a ocorrência ao Juizado Especial Criminal (Jecrim).

A confusão começou quando o cartão de débito de Yago não passou, e ele percebeu que estava sem saldo suficiente. Para resolver a situação, ele pediu para entrar em casa e pegar dinheiro em espécie para pagar a corrida de R$ 34. Segundo a vítima, o motorista se irritou, desceu do carro e iniciou as agressões. Além dos ferimentos, o ritmista teve o tablet que usa em seus trabalhos como designer e produtor de conteúdo quebrado.



O caso aconteceu em frente à casa da vítima, em Honório Gurgel. Câmeras de segurança da residência registraram a ação e serão usadas como prova por Yago. "Eu espero justiça antes de tudo, que ele seja responsabilizado pelos atos dele, porque se ele fez comigo ele pode fazer com outras pessoas, se já não fez e não podemos esperar o pior", desabafou o ritmista ao DIA.



Em nota, a 99 informou que o motorista parceiro foi bloqueado da plataforma e que uma equipe está em contato com o passageiro para oferecer acolhimento e orientações sobre o acionamento do seguro, que inclui atendimento psicológico e auxílio para despesas médicas. "A empresa segue à disposição para colaborar com as autoridades, se necessário", disse a 99.



Campanha solidária



A Bateria da Portela iniciou uma campanha para arrecadar recursos para a compra de um novo tablet. A escola de samba também informou ainda que Yago passa bem e está adotando as medidas legais cabíveis.



O ritmista agradeceu a mobilização nas redes sociais. "Obrigado, minha bateria! De verdade, não sei nem como agradecer por essa ação. Já deu certo", escreveu Yago.