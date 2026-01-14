Caso foi encaminhado para a 79ª DP (Jurujuba)Reprodução
Homem é preso após furtar 38 peças de motocicleta em Niterói
Suspeito foi localizado com todo o material roubado após imagens de câmeras ajudarem na identificação
Vídeo: ato no Arpoador tem confusão e tentativa de fechar a Avenida Vieira Souto
Grupo de ambulantes protesta contra novas normas de uso da Pedra do Arpoador
Operação no Complexo do Salgueiro termina com quatro suspeitos mortos
Funcionário terceirizado da Cedae foi baleado de raspão
Calor extremo leva 1,8 mil pessoas às UPAs do RJ em menos de duas semanas
Apenas na segunda-feira (12), as unidades registraram 169 atendimentos, 18% a mais do que a média dos últimos três dias
Após incêndio que matou duas pessoas, Shopping Tijuca reabrirá nesta sexta-feira
Unidade voltará a funcionar depois de mais de 10 dias interditada
Suspeito de liderar tráfico em Guapimirim é preso na Zona Norte
Homem apresentou carteira de habilitação falsa para os agentes da polícia
