Caso foi encaminhado para a 79ª DP (Jurujuba) - Reprodução

Caso foi encaminhado para a 79ª DP (Jurujuba)Reprodução

Publicado 14/01/2026 18:30

Rio - Um homem de 32 anos acabou preso nesta quarta-feira (14), por furtar 38 peças de uma motocicleta de uma loja em Niterói. Ele foi detido por agentes do programa Segurança Presente.

Segunda a polícia, a equipe fazia patrulhamento na região quando foi acionada pela proprietária do estabelecimento, que relatou que o local havia sido furtado durante a madrugada. Imagens das câmeras de segurança registraram o momento do crime e ajudaram a identificar o suspeito, além de indicar a possível localização dele com o material roubado.

Com ele, foram recuperadas todas as peças furtadas: 10 baterias, 12 reguladores de voltagem, 10 manetes de freio e seis cabos de freio.

Ele e a vítima foram encaminhados para a 79ª DP (Jurujuba), onde a ocorrência foi registrada e o material apreendido.