Publicado 14/01/2026 17:40 | Atualizado 14/01/2026 18:34

De acordo com a administração do estabelecimento, o retorno será gradual e facultativo, a partir das 10h, considerando que os lojistas ainda estão reorganizando seus estoques e as equipes. O subsolo (L0) e uma parte do pavimento térreo (L1), acima da loja Bell'Art - onde as chamas começaram - continuam isolados pela Defesa Civil.

Os trabalhos para a reabertura foram acompanhados pelo coronel Roberto Robadey, ex-comandante-geral do Corpo de Bombeiros, que atuou como consultor para o shopping.

"Esse retorno das operações está se fazendo com a garantia da integridade da estrutura do shopping, que foi dada por vistorias das Defesas Civis Municipal e Estadual, da RioLuz e do Corpo de Bombeiros. O retorno só está sendo feito com total segurança para os frequentadores. Foram verificados todos os sistemas como o ar-condicionado, exaustão, elevadores, escadas rolantes e o sistema de incêndio, que estão em perfeito funcionamento para esse retorno com total segurança", destacou.

A administração ressaltou que a retomada das operações não diminui a "profunda consternação" pela perda dos colaboradores Emellyn Silva Aguiar Menezes e Anderson Aguiar do Prado.

O incêndio segue sendo investigado pela 19ª DP (Tijuca), que colheu o depoimento da superintendente Adriana Santilhana nesta terça-feira (13). Segundo a Polícia Civil, peritos estiveram no estabelecimento e, por ser um trabalho complexo e em etapas, ainda realizam diligências regulares.

A corporação explicou que os agentes da distrital analisam documentos enviados pelo shopping e imagens de câmeras de segurança do local. Testemunhas são ouvidas e outras ações estão em andamento para apurar os fatos.

A Subprefeitura destacou que continuará acompanhando de perto todas as etapas do processo, em articulação com os órgãos de fiscalização e com a administração do shopping, para assegurar que a retomada das atividades aconteça dentro dos padrões legais e de segurança. A Subprefeitura da Grande Tijuca realizou, nesta quarta-feira (14), uma vistoria técnica no shopping, com a presença da Gerência de Engenharia Mecânica da Prefeitura do Rio, além de equipes da RioLuz, como parte do acompanhamento das condições estruturais, elétricas e operacionais do empreendimento.A unidade já havia passado por desinterdições por parte do Corpo de Bombeiros e, agora, está parcialmente liberada por parte da Prefeitura. Apenas a área afetada pelo fogo permanece integralmente interditada por questões de segurança e seguirá isolada até a conclusão de todos os laudos técnicos e das liberações necessárias.Segundo o subprefeito Higor Gomes, a reabertura, inicialmente parcial, só ocorre devido a validação de todos os órgãos competentes."A liberação do funcionamento foi condicionada à conclusão das vistorias técnicas realizadas pelo Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e demais órgãos responsáveis. A prioridade é garantir a segurança de trabalhadores e frequentadores", afirmou.A Subprefeitura destacou que continuará acompanhando de perto todas as etapas do processo, em articulação com os órgãos de fiscalização e com a administração do shopping, para assegurar que a retomada das atividades aconteça dentro dos padrões legais e de segurança.

Danos relevantes

Também nesta quarta-feira (14), o Corpo de Bombeiros informou que o subsolo e parte do pavimento térreo permanecerá interditados por terem sido os locais mais diretamente impactados pelo incêndio, onde foram constatados danos relevantes aos sistemas de combate a incêndio, incluindo hidrantes e chuveiros automáticos, bem como comprometimento de elementos estruturais da edificação.

"A liberação total do Shopping Tijuca está condicionada à completa recuperação dessas áreas, com a plena recomposição e funcionamento dos sistemas de segurança contra incêndio e pânico, além da eliminação integral das condições de risco identificadas. O prazo para a desinterdição dependerá exclusivamente do andamento e da conclusão das obras de reparo e recuperação, cujos cronogramas, soluções técnicas e responsabilidades são de atribuição da administração do Shopping", explicou o órgão.



A corporação enfatizou que permanece acompanhando de forma permanente o processo fiscalizatório, realizando avaliações técnicas à medida que as intervenções avançam, com o objetivo de assegurar que todas as condições de segurança contra incêndio e pânico sejam plenamente restabelecidas.