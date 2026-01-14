Fuzis, pistolas e revólveres foram apreendidos na ação - Divulgação

Publicado 14/01/2026 17:58

Rio - A operação das polícias Civil e Militar, realizada nesta quarta-feira (14), no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, na Região Metropolitana , terminou com quatro suspeitos mortos. Na ação, houve registros de intensos tiroteios e um funcionário terceirizado da Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio (Cedae) foi baleado de raspão.

Segundo a Polícia Civil, o objetivo da ação foi checar informações de inteligência obtidas pelas equipes e robustecer as investigações contra o Comando Vermelho, que estão em andamento.

A corporação informou que quatro criminosos atacaram os agentes e, no confronto, morreram. Além disso, foram apreendidos quatro fuzis, seis pistolas, um revólver, duas réplicas de pistolas, grande quantidade de carregadores e munições, drogas, roupas camufladas e rádios comunicadores.

Durante um dos tiroteios, um helicóptero que atuava a serviço da Cedae para monitoramento ambiental dos rios Macacu e Guapiaçu, mananciais do Sistema Imunana-Laranjal, foi atingido enquanto passava na região. Um funcionário da prestadora de serviço acabou sendo baleado raspão na panturrilha.

De acordo com a companhia, a aeronave pousou no Grupamento Aeromóvel de Niterói e o profissional foi encaminhado ao Hospital Estadual Azevedo Lima, em Niterói, também na Região Metropolitana. A Cedae destacou que o homem recebeu atendimento médico e está em estado estável, fora de risco.

A operação foi realizada por policiais civis dos Departamento-Geral de Polícia da Baixada (DGPB), da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), da 60ª DP (Campos Elíseos) e da 66ª DP (Piabetá), com contribuição de agentes do 7º BPM (São Gonçalo).

As diligências fazem parte da Operação Contenção, uma ofensiva para conter e atacar o avanço territorial do Comando Vermelho, com objetivo de desarticular a estrutura financeira, logística e operacional da facção, além de prender traficantes que atuam na região.

Até o momento, já houve mais de 275 prisões e 136 criminosos mortos em confronto. Foram apreendidas cerca de 466 armas, sendo 189 fuzis, e mais de 50 mil munições.