Subprefeito da Zona Sul, Bernardo Rubião, relatou o caso nas redes sociais Reprodução

Publicado 14/01/2026 19:15

Rio - O subprefeito da Zona Sul, Bernardo Rubião, foi agredido nesta quarta-feira (15) durante uma operação de fiscalização de escolas de stand-up paddle realizada no Posto 6, em Copacabana, na Zona Sul. Segundo relato publicado pelo próprio subprefeito nas redes sociais, a agressão partiu de responsáveis por uma escola que funcionava de forma irregular e se recusou a colaborar com a ação.



"Eu fui agredido por funcionários da empresa, que tentaram me afogar", relata o subprefeito.



Após a confusão, o responsável pela escola foi encaminhado para a 12ª DP (Copacabana), onde o caso foi registrado. As autoridades informaram que as fiscalizações vão continuar com o objetivo de garantir a segurança dos banhistas e frequentadores das praias da Zona Sul.



Veja o vídeo:





A ação da Subprefeitura teve a participação da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop), Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (Smel) e Guarda Municipal com o objetivo de verificar a atuação de escolas de stand-up paddle na orla.

No ano passado foram registrados alguns casos graves, como o de um grupo que foi arrastado pela correnteza. Muitas dessas escolas não tinham autorização para funcionar. Durante a fiscalização, algumas escolas foram notificadas e tiveram equipamentos apreendidos por irregularidades.

