Helicóptero sobrevoa Complexo do Salgueiro durante operaçãoReprodução / Redes Sociais

Publicado 14/01/2026 12:40 | Atualizado 14/01/2026 14:42

Rio - As polícias Civil e Militar realizam uma operação, nesta quarta-feira (14), no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, Região Metropolitana. No fim da manhã, houve registro de intensos tiroteios. A área é controlada pelo Comando Vermelho. Um funcionário terceirizado da Cedae foi baleado.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram a presença de helicópteros das corporações sobrevoando a região. Agentes e criminosos entraram em confrontos.

ATENÇÃO



Desde as primeiras horas da manhã tá rolando uma operação no Salgueiro (CV), em São Gonçalo; Muitos tiros e explosões na região;



A operação mira quadrilhas especializadas em roubo de carros e roubo de cargas



Clima ainda segue tenso na região.

Durante um dos tiroteios, um helicóptero que atuava a serviço da Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro (Cedae) para o monitoramento ambiental dos rios Macacu e Guapiaçu, mananciais do Sistema Imunana-Laranjal, foi atingido enquanto sobrevoava a região.

Um funcionário da prestadora de serviço acabou sendo atingido de raspão na panturrilha. A aeronave realizou pouso no Grupamento Aeromóvel de Niterói e o profissional foi encaminhado ao Hospital Estadual Azevedo Lima, em Niterói, também na Região Metropolitana.

De acordo com a Cedae, o homem recebeu atendimento médico e está em estado estável, fora de risco.

Segundo a Polícia Civil, o objetivo da ação é checar informações de inteligência obtidas pelas equipes. A operação é realizada por policiais civis do Departamento-Geral de Polícia da Baixada (DGPB) e da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core). Agentes do 7º BPM (São Gonçalo) também atuam na região.

A PM informou que o Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidão (Recom) reforça o patrulhamento na BR-101, na altura do Salgueiro, intensificando a segurança e a presença policial na região.

A ação faz parte da "Operação Contenção", cujo objetivo é conter o avanço territorial do Comando Vermelho, desarticulando a estrutura financeira, logística e operacional da organização criminosa, além de prender os traficantes que atuam na facção.

Roubo de carga

Nesta terça-feira (13), policiais civis da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas da Capital (DRFC-CAP) impediram um assalto a um caminhão e recuperaram três veículos de luxo no Complexo do Salgueiro.

Informações de inteligência da especializada apontavam a movimentação de criminosos do Comando Vermelho, oriundos da comunidade de Itaúna, que utilizavam motos e carros roubados para cometer crimes na região.

Durante diligências, os agentes flagraram dois homens em uma motocicleta abordando um veículo de carga. Ao perceberem a aproximação das viaturas, a dupla fugiu em direção ao interior do Complexo do Salgueiro, onde as equipes foram atacadas a tiros por traficantes. Os policiais conseguiram estabilizar a região e dar continuidade às buscas.

No local, foram encontrados três veículos de alto valor econômico, sendo um deles roubado de um caminhão-cegonha, em novembro de 2025, juntamente com outros sete carros do mesmo modelo. O transbordo, na época, ocorreu no bairro Jardim Catarina, área também sob influência da facção.

Dentro dos automóveis, os agentes localizaram camisas com inscrições "Tropa do Rabicó", em alusão a Antônio Ilário Ferreira, conhecido como Rabicó, apontado como líder da facção no Complexo do Salgueiro. Também foram apreendidos dois radiocomunicadores e um caderno com anotações relacionadas ao tráfico de drogas.

Rabicó foragido

O Complexo do Salgueiro é controlado por Antônio Ilário Ferreira, conhecido como Rabicó, de 61 anos, desde o final dos anos 1990. Apontado como uma das principais e mais antigas lideranças do Comando Vermelho, o traficante segue foragido da Justiça.

Rabicó chegou a ser preso em Pernambuco, em 2008, sendo condenado a mais de 27 anos de prisão. Ele cumpriu pena em uma unidade prisional de segurança máxima em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Em 2019, o Supremo Tribunal Federal (STF) concedeu liminar para que Antônio aguardasse um pedido de recurso em liberdade.

O traficante tem uma extensa ficha criminal e responde por crimes como associação criminosa, homicídio e roubo majorado. Investigações apontam que o criminoso é natural da comunidade da Mineira, no Catumbi, na Zona Norte.

Antônio também é conhecido por ordenar roubos a veículos na BR-101 e por aderir táticas de extorsão para conseguir obter lucros, além dos já adquiridos com a venda de drogas. Segundo relatos de moradores, ele anda cercado por seguranças na comunidade e já passou por diversos procedimentos estéticos na tentativa de se esconder da polícia.