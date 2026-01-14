A máxima é de 37°C para esta quarta-feira (14) - Érica Martin / Arquivo O Dia

A máxima é de 37°C para esta quarta-feira (14)Érica Martin / Arquivo O Dia

Publicado 14/01/2026 12:28 | Atualizado 14/01/2026 12:31

Rio - Após a onda de altas temperaturas que atingiu a cidade do Rio desde sábado (10), quando o município entrou no terceiro nível do Protocolo de Calor , os próximos dias seguirão com os termômetros elevados. No entanto, o tempo será mais ameno, com nebulosidade e previsão de chuvas.

Nesta quarta-feira (14) a mínima prevista é de 21°C e a máxima de 37°C. Os ventos variam de fracos a moderados e há possibilidade de pancadas de chuva à tarde e à noite.

O tempo segue parecido nesta quinta-feira (15), com sol pela manhã, aumento de nuvens e pancadas de chuva também no mesmo período do dia anterior. A mínima é de 22°C e a máxima chega aos 36°C.



Já nesta sexta-feira (16) as temperaturas começam a cair um pouco mais. A previsão indica sol entre muitas nuvens, com pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima prevista é de 23°C, e a máxima, 33°C.

O cenário de sol e chuvas mais para o final do dia, típico desta estação, se repete no sábado (17), com temperaturas variando entre 24°C e 32°C.



No domingo (18), o tempo segue firme com apenas algumas nuvens, mas há previsão de chuva rápida ao longo do dia e também à noite. A mínima é de 24°C e a máxima de 32°C.

Recomendações

Por conta do calor extremo, o Centro de Operações Rio recomenda que a população se proteja e evite exposição direta ao sol.

Veja as dicas:

– Aumente a ingestão de água ou de sucos de frutas naturais, sem adição de açúcar, mesmo sem ter sede;

– Consuma alimentos leves como frutas e saladas;

– Utilize roupas leves e frescas;

– Evite bebidas alcoólicas e com elevado teor de açúcar;

– Evite a exposição direta ao sol, em especial, de 10h às 16h;

– Informe-se sobre os níveis de calor na cidade do Rio de Janeiro por meio das redes sociais e sites do Centro de Operações Rio e da Secretaria Municipal de Saúde.

– Use protetor solar;

– Ofereça água aos idosos e aos animais de estimação, mesmo que não demonstrem sentir sede;

– Proteja as crianças com chapéu de abas;

– Em caso de mal-estar, tontura ou demais sintomas provocados em decorrência do estresse térmico, procure uma unidade municipal de saúde.

