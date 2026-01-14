Nesta quarta-feira (14) a mínima prevista é de 21°C e a máxima de 37°C. Os ventos variam de fracos a moderados e há possibilidade de pancadas de chuva à tarde e à noite.
O tempo segue parecido nesta quinta-feira (15), com sol pela manhã, aumento de nuvens e pancadas de chuva também no mesmo período do dia anterior. A mínima é de 22°C e a máxima chega aos 36°C.
Já nesta sexta-feira (16) as temperaturas começam a cair um pouco mais. A previsão indica sol entre muitas nuvens, com pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima prevista é de 23°C, e a máxima, 33°C.
O cenário de sol e chuvas mais para o final do dia, típico desta estação, se repete no sábado (17), com temperaturas variando entre 24°C e 32°C.
No domingo (18), o tempo segue firme com apenas algumas nuvens, mas há previsão de chuva rápida ao longo do dia e também à noite. A mínima é de 24°C e a máxima de 32°C.
Recomendações
Por conta do calor extremo, o Centro de Operações Rio recomenda que a população se proteja e evite exposição direta ao sol.
Veja as dicas:
– Aumente a ingestão de água ou de sucos de frutas naturais, sem adição de açúcar, mesmo sem ter sede; – Consuma alimentos leves como frutas e saladas; – Utilize roupas leves e frescas; – Evite bebidas alcoólicas e com elevado teor de açúcar; – Evite a exposição direta ao sol, em especial, de 10h às 16h; – Informe-se sobre os níveis de calor na cidade do Rio de Janeiro por meio das redes sociais e sites do Centro de Operações Rio e da Secretaria Municipal de Saúde. – Use protetor solar; – Ofereça água aos idosos e aos animais de estimação, mesmo que não demonstrem sentir sede; – Proteja as crianças com chapéu de abas; – Em caso de mal-estar, tontura ou demais sintomas provocados em decorrência do estresse térmico, procure uma unidade municipal de saúde.
