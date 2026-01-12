No Centro do Rio, itens como bonés, óculos de sol e sombrinhas se tornaram indispensáveis para os cariocas - Érica Martins/Agência O DIA

Publicado 12/01/2026 11:21

Rio - A cidade do Rio permanece no terceiro nível do Protocolo de Calor nesta segunda-feira (12), com temperaturas estáveis e elevadas, com máxima prevista de 41°C, podendo superar o recorde de dia mais quente do ano, registrado no domingo (11).

No Centro do Rio, itens como bonés, óculos escuros, garrafas de água e até sombrinhas se tornaram indispensáveis. Ao DIA, professora argentina, Andrea, 40 anos, contou aproveitar os dias quentes para curtir com a família.



"Estou há sete dias aqui, o calor é bom para aproveitar, essa é a ideia. Estou bebendo muita água, procurando sombras, protetor solar. Estamos todos conhecendo o Rio", disse.



Já para o conferente logístico Luiz Alberto da Silva Salomão, 69 anos, que estava acompanhado da mulher, só carioca consegue suportar e gostar desse tempo.



"O calor do Rio de Janeiro é só pra quem aguenta mesmo, E o povo brasileiro tem que ser investigado pela Nasa. Quem aguenta esse calor? Eu até espero mais calor, porque eu sou carioca", brincou.

Segundo o Sistema Alerta Rio, ainda nesta segunda (12), a umidade relativa do ar mínima poderá atingir valores entre 21% e 30%, no período da tarde, em áreas afastadas do litoral. Até as 10h30, 36,2ºC foi a temperatura média registrada nas estações monitoradas pela prefeitura.



No domingo, os termômetros registraram, às 14h25, 40 °C em Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio. A cidade está no nível 3 desde sábado (10).

Previsão para os próximos dias

Ao longo da semana, o calor continua, com chance de pancadas de chuva no fim da tarde. O Calor 3 caracteriza-se quando há registro de índices de calor alto (36ºC a 40ºC) com previsão de permanência ou aumento por, ao menos, três dias consecutivos.



Entre terça (13) e sexta-feira (16), por conta da atuação de áreas de instabilidade associadas ao calor, a previsão para a cidade do Rio é de céu parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva isoladas na tarde/noite. Os ventos estarão moderados.



Na terça, a previsão é de temperatura máxima de 39ºC e mínima de 21ºC. Na quarta (14) e na quinta (15), a máxima chega a 36ºC, com mínimas entre 20ºC e 21ºC. Já na sexta-feira (16), a temperatura deve ficar entre 20ºC e 37ºC.

Danos à saúde

Os principais danos à saúde causados pelo calor incluem:

- Estresse térmico

- Suor em excesso (regula temperatura, mas pode causar desidratação)

- Insolação (pode acontecer inclusive na sombra)

- Alterações no metabolismo (pressão arterial e descompensação cardiovascular)

- Ressecamento de olhos e pele, além de irritação no nariz, em casos de baixa umidade do ar

- Queimaduras

Os sintomas de alerta para o calor extremo são:



- Alucinações

- Convulsões

- Náuseas e vômitos

- Desmaio

- Variações na pressão arterial (pressão muito alta ou muito baixa)

Passou mal por causa do calor? Veja o que fazer



- Beba bastante água, de preferência gelada, e vá para um lugar fresco.

- Procure refrescar a pele, com borrifadas de água, lavagem do rosto, e compressas frias em áreas de dobra, como o pescoço e axilas.



Caso tenha sintomas como tontura, fraqueza, sede intensa mesmo após ingestão de líquidos ou dor de cabeça forte e persistente, procure uma unidade de saúde imediatamente.

Recomendações



– Aumente a ingestão de água ou de sucos de frutas naturais, sem adição de açúcar, mesmo sem ter sede;

– Consuma alimentos leves como frutas e saladas;

– Utilize roupas leves e frescas;

– Evite bebidas alcoólicas e com elevado teor de açúcar;

– Evite a exposição direta ao sol, em especial, de 10h às 16h;

– Informe-se sobre os níveis de calor na cidade do Rio de Janeiro por meio das redes sociais e sites do Centro de Operações Rio e da Secretaria Municipal de Saúde.

– A exposição ao sol sem a proteção adequada contra os raios ultravioleta deixa a pele vermelha, sensível e com bolhas. Use protetor solar;

– Proteja as crianças com chapéu de abas;

– Em caso de mal-estar, tontura ou demais sintomas provocados em decorrência do estresse térmico, procure uma unidade municipal de saúde.

Os animais também precisam de cuidados



- Evite passeios entre 9h e 16h para evitar queimaduras nas patas do seu amigo e sempre confira a temperatura do solo – as patas dos animais são sensíveis e eles podem se queimar com facilidade. O chão não estará próprio se você encostar a mão e não aguentar o calor por 5 segundos.

- Prefira passeios na grama ou na terra.

- Troque regularmente a água do seu pet – ela precisa estar sempre fresca. Não dê água quente aos bichinhos.

- Vai levar o bichinho na caixinha ou gaiola? Mantenha o objeto em espaços ventilados e com sombra.

- Não deixe as casinhas dos animais no sol.

- Cuidado com correntes de metal – elas podem causar queimaduras.