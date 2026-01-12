No Centro do Rio, itens como bonés, óculos de sol e sombrinhas se tornaram indispensáveis para os cariocasÉrica Martins/Agência O DIA
No Centro do Rio, itens como bonés, óculos escuros, garrafas de água e até sombrinhas se tornaram indispensáveis. Ao DIA, professora argentina, Andrea, 40 anos, contou aproveitar os dias quentes para curtir com a família.
"Estou há sete dias aqui, o calor é bom para aproveitar, essa é a ideia. Estou bebendo muita água, procurando sombras, protetor solar. Estamos todos conhecendo o Rio", disse.
Já para o conferente logístico Luiz Alberto da Silva Salomão, 69 anos, que estava acompanhado da mulher, só carioca consegue suportar e gostar desse tempo.
"O calor do Rio de Janeiro é só pra quem aguenta mesmo, E o povo brasileiro tem que ser investigado pela Nasa. Quem aguenta esse calor? Eu até espero mais calor, porque eu sou carioca", brincou.
- Suor em excesso (regula temperatura, mas pode causar desidratação)
- Insolação (pode acontecer inclusive na sombra)
- Alterações no metabolismo (pressão arterial e descompensação cardiovascular)
- Ressecamento de olhos e pele, além de irritação no nariz, em casos de baixa umidade do ar
- Queimaduras
- Convulsões
- Náuseas e vômitos
- Desmaio
- Variações na pressão arterial (pressão muito alta ou muito baixa)
- Procure refrescar a pele, com borrifadas de água, lavagem do rosto, e compressas frias em áreas de dobra, como o pescoço e axilas.
– Aumente a ingestão de água ou de sucos de frutas naturais, sem adição de açúcar, mesmo sem ter sede;
– Consuma alimentos leves como frutas e saladas;
– Utilize roupas leves e frescas;
– Evite bebidas alcoólicas e com elevado teor de açúcar;
– Evite a exposição direta ao sol, em especial, de 10h às 16h;
– Informe-se sobre os níveis de calor na cidade do Rio de Janeiro por meio das redes sociais e sites do Centro de Operações Rio e da Secretaria Municipal de Saúde.
– A exposição ao sol sem a proteção adequada contra os raios ultravioleta deixa a pele vermelha, sensível e com bolhas. Use protetor solar;
– Proteja as crianças com chapéu de abas;
– Em caso de mal-estar, tontura ou demais sintomas provocados em decorrência do estresse térmico, procure uma unidade municipal de saúde.
- Evite passeios entre 9h e 16h para evitar queimaduras nas patas do seu amigo e sempre confira a temperatura do solo – as patas dos animais são sensíveis e eles podem se queimar com facilidade. O chão não estará próprio se você encostar a mão e não aguentar o calor por 5 segundos.
- Prefira passeios na grama ou na terra.
- Troque regularmente a água do seu pet – ela precisa estar sempre fresca. Não dê água quente aos bichinhos.
- Vai levar o bichinho na caixinha ou gaiola? Mantenha o objeto em espaços ventilados e com sombra.
- Não deixe as casinhas dos animais no sol.
- Cuidado com correntes de metal – elas podem causar queimaduras.
