Policiais do 17º BPM (Ilha do Governador) prenderam um homem por aplicar golpe na venda de motocicleta - Divulgação / PMERJ

Policiais do 17º BPM (Ilha do Governador) prenderam um homem por aplicar golpe na venda de motocicletaDivulgação / PMERJ

Publicado 14/01/2026 07:51

Rio – Um homem foi preso após aplicar um golpe durante uma negociação de venda de motocicleta, na noite desta terça-feira (13), na Estrada do Galeão, Zona Norte do Rio.

Segundo a Polícia Militar, a vítima encontrou o suspeito para comprar o veículo e, no local, transferiu R$ 6.500. Após receber o valor, o homem fugiu com a motocicleta.

Agentes do 17º BPM (Ilha do Governador) foram acionados pelo pai da vítima, que relatou o ocorrido. Com base nas informações, os policiais conseguiram localizar e interceptar o acusado.

Ainda de acordo com a corporação, o homem possui sete passagens pela polícia, algumas pelo mesmo tipo de crime.

O caso foi encaminhado à 21ª DP (Ilha do Governador).