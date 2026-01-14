Nelson Tanure teve celular apreendido, nesta quarta-feira (14), no Aeroporto do Galeão - Reprodução / Youtube

Rio - O empresário Nelson Tanure teve seu celular apreendido, nesta quarta-feira (14), no Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão, na Zona Norte. Ele é um dos alvos da segunda fase da Operação Compliance Zero da Polícia Federal , que mira um esquema de fraudes financeiras no Banco Master.

Tanure foi abordado pelos agentes no momento em que embarcaria em um voo com destino para Curitiba, no Paraná. Ele entregou seu telefone e documentos sem resistência sendo liberado na sequência.

O empresário é conhecido no mercado brasileiro por apostar em empresas que atravessam dificuldades financeiras, visando alcançar grandes lucros no momento de alta no mercado. Ele possui participação em diversas companhias dentre elas estão a Light, Alliança Saúde, Gafisa, PRIO, TIM Brasil e Docas Investimentos.



Essa nova fase da operação se aprofunda em suspeitas de gestão fraudulenta do banco de Daniel Vorcaro, com base em informações fornecidas pelo Banco Central. A ação foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Dias Toffoli.



Para os investigadores, Vorcaro teria usado uma cadeia de diversos fundos de investimento para realizar operações financeiras fraudulentas, cujo objetivo final seria desviar recursos para si próprio e aliados.



Em nota, a defesa de Vorcaro comunicou que o banqueiro "tem colaborado integral e continuamente com as autoridades competentes". A investigação aponta que Tanure também teria usado essa mesma estrutura financeira para realizar outras operações suspeitas.



O empresário havia sido denunciado pelo Ministério Público Federal no final do ano passado sob acusação do uso de informações privilegiadas no mercado financeiro.



Na ocasião, sua defesa até mesmo pediu que o caso fosse enviado ao STF por envolver uma corretora ligada ao Master.



Defesa de Vorcaro



"A defesa de Daniel Vorcaro informa que tomou conhecimento da medida de busca e apreensão e reafirma que o Sr. Vorcaro tem colaborado integral e continuamente com as autoridades competentes. Todas as medidas judiciais determinadas no âmbito da investigação serão atendidas com total transparência.



O Sr. Vorcaro permanece à disposição para prestar esclarecimentos sempre que solicitado, reforçando seu interesse no esclarecimento completo dos fatos e no encerramento célere do inquérito. A defesa reitera confiança no devido processo legal e seguirá atuando nos autos para que as informações sejam tratadas de forma objetiva e dentro dos limites constitucionais", disse em nota.

*Com informações do Estadão Conteúdo