Alunos da Escola Municipal Dr. José Fróes MachadoDivulgação
Prefeitura abre inscrições para matrículas de novos alunos em escolas municipais
Período de cadastro começa nesta quarta-feira (14) e vai até o dia 16 de janeiro
Confronto entre PMs e bandidos em Jacarepaguá deixa um morto, dois feridos e cinco presos
A ação aconteceu na comunidade Dois Irmãos e resultou na apreensão de drogas e armas
Moradores de diferentes bairros voltam a sofrer com falta de energia nas zonas Norte e Oeste
Em alguns trechos, o problema acontece pelo segundo dia consecutivo e ainda persiste na manhã desta quarta (14)
Homem é preso após receber dinheiro e fugir durante venda de moto
Detido possui sete passagens pela polícia, algumas pelo mesmo tipo de crime
Operação no Chapadão mira tráfico, lavagem de dinheiro e receptação
Investigações apontam que o Comando Vermelho opera com uma rede estruturada na comunidade
'Vovó do tráfico' é presa pela quarta vez no Centro do Rio
Outras duas pessoas também acabaram detidas com sacolés de maconha, cocaína e crack
