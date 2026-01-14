Alunos da Escola Municipal Dr. José Fróes Machado - Divulgação

Publicado 14/01/2026 09:43

Rio - A Secretaria Municipal de Educação (SME) iniciou, às 8h desta quarta-feira (14), o período de matrículas para novos alunos nas escolas do município no ano letivo de 2026. As inscrições poderão ser feitas até o dia 16 de janeiro.

As vagas são destinadas a estudantes da Educação Infantil, do Ensino Fundamental e da EJA. O cadastro deve ser feito de forma on-line no site oficial . Caso o responsável não tenha acesso à internet, as inscrições podem ser realizadas diretamente em uma Unidade Escolar ou em uma das Naves do Conhecimento.

O CPF é um documento obrigatório no momento da inscrição. Se o responsável pelo aluno ainda não possuir esse número, a solicitação pode ser feita nas unidades dos Correios, Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal.

Ainda no mês de janeiro, nos dias 22 e 23, acontecerão as inscrições de estudantes para Educação Especial. Já nos dias 29 e 30 haverá a transferência e matrícula de alunos novos.

Para mais informações, os responsáveis podem acessar o site da Secretaria Municipal de Educação ou entrar em contato com a central 1746.