Fuzil, munições e coletes balísticos apreendidos durante a operação no Complexo do Chapadão Divulgação

Publicado 14/01/2026 07:27

Rio - Uma operação policial realizada na manhã desta quarta-feira (14), com o objetivo de reprimir crimes de tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e a receptação de produtos roubados e furtados, terminou com a prisão de quatro pessoas no Complexo do Chapadão, na Zona Norte. Dentre elas, um traficante com cargo de liderança do Comando Vermelho no Mato Grosso.





Policiais civis da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco) e da 39ª DP (Pavuna), em ação conjunta com policiais civis do Mato Grosso, prenderam o criminoso em um imóvel no Chapadão.

De acordo com as investigações, ele coordenava o financeiro da facção no município de Primavera do Leste, no interior do Mato Grosso. Ele era responsável pela administração de empréstimos ilícitos, prática conhecida como agiotagem, além de executar cobranças e operacionalizar o repasse de recursos à cúpula da organização.



Os agentes também identificaram o uso de contas bancárias em nome de terceiros para a movimentação de valores e a participação ativa do criminoso em reuniões internas da facção, o que comprova sua posição de liderança e vínculo direto com o núcleo disciplinar e financeiro do grupo criminoso.



A prisão atinge diretamente o setor responsável pela gestão financeira do Comando Vermelho. A neutralização desse núcleo compromete a capacidade do grupo de financiar armamentos, manter sua estrutura logística e ampliar sua atuação interestadual.

Atuação do tráfico em outras atividades



Em outro endereço da comunidade, os agentes apreenderam um fuzil, granadas, grande quantidade de munição e coletes balísticos no interior de um veículo. Já em outro local, um ferro-velho, foi encontrado material metálico suspeito.

Investigações da Delegacia de Roubos e Furtos (DRF) mostram que o Comando Vermelho opera uma rede estruturada no Chapadão, indo além do tráfico de drogas. O grupo também lucra com a receptação de cargas e veículos, utilizando esquemas de lavagem de dinheiro para ocultar a origem dos recursos.



A operação também mirou endereços em Teresópolis, na Região Serrana. Os levantamentos de inteligência também identificaram que parte da logística do esquema ultrapassa os limites da capital. Os agentes identificaram que endereços no município serrano são utilizados como locais de armazenamento, ocultação de bens, apoio logístico e possíveis movimentações financeiras.



O Complexo do Chapadão é apontado como o núcleo operacional das atividades ilícitas, enquanto outros municípios funcionam como extensão da engrenagem criminosa. A investigação demonstrou ainda que a força da organização não vem apenas das armas, mas de sua estrutura financeira: um fluxo de dinheiro mantido por laranjas e transações planejadas para esconder a origem ilícita dos valores.



A ação teve o apoio da da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) e do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) da Polícia Militar.

"A Polícia Civil atua de forma firme e contínua para atingir toda a estrutura do crime organizado, que opera de maneira descentralizada, explorando disputas territoriais e utilizando diferentes municípios para sustentar sua logística e ocultar bens e valores ilícitos. Do núcleo operacional às ramificações, as ações integradas enfraquecem o crime e reduzem, de forma concreta, os impactos da violência sobre a população", afirmou o secretário de Polícia Civil, delegado Felipe Curi.



As investigações continuam para identificar e responsabilizar criminalmente todos os envolvidos em diferentes núcleos da organização criminosa.