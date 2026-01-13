Caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) - Reprodução

Publicado 13/01/2026 20:48 | Atualizado 13/01/2026 20:49

Rio - Um homem foi executado a tiros na tarde desta terça-feira (13), no bairro Jardim Alvorada, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Policiais do 20º BPM (Mesquita) foram acionados para a ocorrência e encontraram a vítima já morta na Estrada das Cambucas.

Os militares acionaram a perícia da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), que investigam o caso. Em nota, a Polícia Civil informou que o homem ainda não teve a identificação confirmada e a especializada apura as circunstâncias do crime.