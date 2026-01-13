A prisão foi realizada por agentes da Delegacia Especial de Atendimento à Pessoa da Terceira Idade (DEAPTI) - Divulgação

Publicado 13/01/2026 20:34 | Atualizado 13/01/2026 20:47

Rio - Um homem foi preso em flagrante, nesta segunda-feira (12), após ameaçar uma idosa com o objetivo de tomar a residência onde ela mora. O caso aconteceu no bairro da Freguesia, na Zona Oeste. O suspeito foi detido por agentes da Delegacia Especial de Atendimento à Pessoa da Terceira Idade (DEAPTI) no momento em que realizava novas intimidações contra a vítima.

Segundo a Polícia Civil, a idosa estava sendo ameaçada por um grupo que era liderado pelo homem detido. Ele garantia ser merecedor de uma suposta dívida atribuída um familiar da vítima e afirmava que a casa teria sido usada como garantia do débito.

O homem, que não o nome divulgado, exigia o pagamento de R$ 250 mil ou a entrega do imóvel. Para pressionar a vítima, ele utilizava ligações frequentes, intimidações e tentativas de coação psicológica.