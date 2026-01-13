A prisão foi realizada por agentes da Delegacia Especial de Atendimento à Pessoa da Terceira Idade (DEAPTI) Divulgação
Agiota é preso por tentar se apossar de casa de idosa na Freguesia
Suspeito exigia R$ 250 mil e pressionava a vítima para entregar o imóvel
RJ tem 2,8 mil resgates no mar nos primeiros 12 dias do ano
Segundo o levantamento do Corpo de Bombeiros, 366 crianças se perderam neste período
Caso Henry Borel: Justiça nega habeas corpus para Jairinho e mantém júri popular
Ex-vereador e a mãe da criança, Monique Medeiros, serão julgados em março deste ano
Trator da Comlurb despenca em área lazer de condomínio no Andaraí
Em 2025, um caminhoneiro morreu em um acidente no mesmo local
Padre de 103 anos morre durante Ave Maria em igreja na Tijuca
José Luciano Jacques Penido morava na paróquia desde 1975
Polícia Civil abre investigação contra médico denunciado por racismo em São Gonçalo
A auxiliar de creche Symone Cordeiro, de 57 anos, registrou boletim de ocorrência nesta terça-feira (13)
