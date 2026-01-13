Padre José Luciano Jacques Penido é descrito como bondoso e caridosoDivulgação / Arquidiocese do Rio
Padre de 103 anos morre durante Ave Maria em igreja na Tijuca
José Luciano Jacques Penido morava na paróquia desde 1975
Padre de 103 anos morre durante Ave Maria em igreja na Tijuca
José Luciano Jacques Penido morava na paróquia desde 1975
Polícia Civil abre investigação contra médico denunciado por racismo em São Gonçalo
A auxiliar de creche Symone Cordeiro, de 57 anos, registrou um boletim de ocorrência nesta terça-feira (13)
Ferro-velho irregular é interditado em Realengo
Estabelecimento não tinha cadastro no Detran e ocupava calçada com os veículos
Vídeo: prefeitura remove escada de vidro irregular em mirante no Vidigal
Estrutura foi instalada sem licença virou atração para fotos nas redes sociais
Nova sede da central de inteligência e vigilância no Rio é inaugurada
Prefeito Eduardo Paes apresentou nesta terça-feira (13) a nova estrutura da Civitas, que terá o triplo de agentes e especialistas
Alunos da Universidade Santa Úrsula denunciam cobrança irregular e risco de perder bolsas
Estudantes que estão nos períodos finais da graduação afirmam que as mudanças aconteceram sem aviso prévio
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.