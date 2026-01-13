Padre José Luciano Jacques Penido é descrito como bondoso e caridoso - Divulgação / Arquidiocese do Rio

Padre José Luciano Jacques Penido é descrito como bondoso e caridosoDivulgação / Arquidiocese do Rio

Publicado 13/01/2026 18:41 | Atualizado 13/01/2026 19:15

Rio - O padre José Luciano Jacques Penido morreu aos 103 anos na Igreja de Santo Afonso, na Tijuca, na Zona Norte do Rio, no início da noite de sexta-feira (9). Por volta das 18h, o religioso passou mal e faleceu no momento em que rezava Ave Maria com outros cinco padres que também moram na paróquia.

O padre Penido, como era conhecido, nasceu no município de Belo Vale, em Minas Gerais, em outubro de 1922. Desde pequeno sonhava em ser sacerdote e, durante a infância, brincava de fazer pregações das homilias que ouvia nas missas de domingo. Aos 11 anos, ingressou no Seminário Redentorista na cidade de Congonhas, no mesmo estado.

O religioso se mudou para o Rio de Janeiro em 1959 e passou a morar na Igreja de Santo Afonso. A primeira estadia durou oito anos e Penido foi estudar em Roma, na Itália, entre 1967 e 1969. Em 1975, ele retornou ao Rio e voltou a residir na paróquia onde morou até o fim de sua vida.

"Ele era muito querido pelos paroquianos que o consideravam um sacerdote de grande coração, solícito, gentil, humilde e carinhoso com as pessoas. Como dirigente espiritual à frente de diversas pastorais, orientava os fiéis com zelo e testemunho missionário, sempre à luz do carisma Redentorista", ressaltou a Arquidiocese do Rio.

Em 2022, ao completar 100 anos, padre Penido recebeu a bênção apostólica enviada pelo Papa Francisco e uma carta do Superior Geral Redentorista, padre Rogério Gomes, agradecendo pelos 83 anos de consagração religiosa e 78 anos de sacerdócio.

Penido ainda fundou o Museu do Escravo, na cidade do Belo Vale, com peças referentes à escravatura brasileira, luta e resistência dos povos africanos que foram escravizados no Brasil ao longo de 358 anos.