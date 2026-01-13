Estrutura foi desmontada nesta terça (13) e foi considerada instável pelos técnicos - Fabio Costa/SEOP

Publicado 13/01/2026 17:21

Rio - A escada de vidro instalada no Mirante do Arvrão, no Vidigal, foi removida na manhã desta terça-feira (13) por agentes da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop). O equipamento, construído sem licença e nem aprovação técnica, foi erguido para que frequentadores e turistas fizessem registros fotográficos 'instagramáveis' com vista da cidade do Rio de Janeiro.

Segundo a Seop, a prefeitura tomou conhecimento da estrutura na sexta-feira (9) passada após viralizar em milhares de posts nas redes sociais. No dia seguinte, agentes foram ao local, notificaram o responsável e lacraram o acesso à escada com um cadeado, com o objetivo de impedir o uso durante os eventos do fim de semana. Segundo a Seop, a prefeitura tomou conhecimento da estrutura na sexta-feira (9) passada após viralizar em milhares de posts nas redes sociais. No dia seguinte, agentes foram ao local, notificaram o responsável e lacraram o acesso à escada com um cadeado, com o objetivo de impedir o uso durante os eventos do fim de semana.

