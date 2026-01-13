Estrutura foi desmontada nesta terça (13) e foi considerada instável pelos técnicosFabio Costa/SEOP
Segundo a Seop, a prefeitura tomou conhecimento da estrutura na sexta-feira (9) passada após viralizar em milhares de posts nas redes sociais. No dia seguinte, agentes foram ao local, notificaram o responsável e lacraram o acesso à escada com um cadeado, com o objetivo de impedir o uso durante os eventos do fim de semana.
A Secretaria Municipal de Ordem Pública (SEOP) removeu, nesta terça-feira (13), uma escada de vidro localizado no Mirante do Arvrão. A estrutura não possuía qualquer licença ou aprovação técnica instalada.— Jornal O Dia (@jornalodia) January 13, 2026
A "escada do infinito" ou "escada para o céu" media cerca de cinco metros de comprimento e tinha 12 degraus. A estrutura pesava aproximadamente uma tonelada e estava instalada a cerca de 25 metros de altura em relação ao terreno mais próximo.
De acordo com os responsáveis pelo local, a escada teria capacidade para suportar até 600kg. No entanto, técnicos da pasta avaliaram que a estrutura era extremamente instável e representava risco aos frequentadores.
"Além de não possuir licença e colocar em risco os usuários, a região sofre influência da maresia, o que poderia comprometer ainda mais a estrutura a médio prazo", afirmou o secretário municipal de Ordem Pública, Marcus Belchior.
O proprietário colaborou com a fiscalização e a desmontagem foi feita pela secretaria com o auxílio de profissionais especializados.
