Estrutura foi desmontada nesta terça (13) e foi considerada instável pelos técnicosFabio Costa/SEOP

Rio - A escada de vidro instalada no Mirante do Arvrão, no Vidigal, foi removida na manhã desta terça-feira (13) por agentes da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop). O equipamento, construído sem licença e nem aprovação técnica, foi erguido para que frequentadores e turistas fizessem registros fotográficos 'instagramáveis' com vista da cidade do Rio de Janeiro.
Estrutura foi desmontada nesta terça (13) e foi considerada instável pelos técnicos - Fabio Costa/SEOP
Segundo a Seop, a prefeitura tomou conhecimento da estrutura na sexta-feira (9) passada após viralizar em milhares de posts nas redes sociais. No dia seguinte, agentes foram ao local, notificaram o responsável e lacraram o acesso à escada com um cadeado, com o objetivo de impedir o uso durante os eventos do fim de semana.
Veja o vídeo:

A "escada do infinito" ou "escada para o céu" media cerca de cinco metros de comprimento e tinha 12 degraus. A estrutura pesava aproximadamente uma tonelada e estava instalada a cerca de 25 metros de altura em relação ao terreno mais próximo.

De acordo com os responsáveis pelo local, a escada teria capacidade para suportar até 600kg. No entanto, técnicos da pasta avaliaram que a estrutura era extremamente instável e representava risco aos frequentadores.

"Além de não possuir licença e colocar em risco os usuários, a região sofre influência da maresia, o que poderia comprometer ainda mais a estrutura a médio prazo", afirmou o secretário municipal de Ordem Pública, Marcus Belchior.

O proprietário colaborou com a fiscalização e a desmontagem foi feita pela secretaria com o auxílio de profissionais especializados.