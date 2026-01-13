Rio - Um trator da Comlurb colidiu, na tarde desta terça-feira (13) com o muro de um condomínio no Andaraí, na Zona Norte, após apresentar falha no sistema de freios, e caiu dentro da área de lazer do prédio.
De acordo com a Comlurb, o veículo pertence à empresa terceirizada Eco Mundi e havia acabado de realizar a coleta de resíduos na região da Chácara do Céu quando perdeu os freios em uma ladeira. O trator atingiu o muro lateral do condomínio e caiu dentro do espaço de lazer do edifício.
De acordo com informações iniciais, no momento do impacto havia um grupo na piscina do condomínio. O motorista sofreu apenas lesões leves e foi levado ao Hospital do Andaraí pelos Bombeiros.
Por meio de nota, a Comlurb informou que "técnicos da companhia acompanharam a ocorrência e que a empresa responsável pelo veículo se comprometeu a arcar com todos os prejuízos causados ao condomínio".
