Trator caiu na área de lazer do condomínio, no Andaraí Reprodução/@portalgrandetijuca

Publicado 13/01/2026 19:20 | Atualizado 13/01/2026 19:23

Rio - Um trator da Comlurb colidiu, na tarde desta terça-feira (13) com o muro de um condomínio no Andaraí, na Zona Norte, após apresentar falha no sistema de freios, e caiu dentro da área de lazer do prédio.

De acordo com a Comlurb, o veículo pertence à empresa terceirizada Eco Mundi e havia acabado de realizar a coleta de resíduos na região da Chácara do Céu quando perdeu os freios em uma ladeira. O trator atingiu o muro lateral do condomínio e caiu dentro do espaço de lazer do edifício.





O acidente aconteceu no mesmo endereço, na Rua Gastão Penalva, onde, em setembro de 2025, um De acordo com informações iniciais, no momento do impacto havia um grupo na piscina do condomínio. O motorista sofreu apenas lesões leves e foi levado ao Hospital do Andaraí pelos Bombeiros.O acidente aconteceu no mesmo endereço, na Rua Gastão Penalva, onde, em setembro de 2025, um motorista de caminhão, de 71 anos, morreu após perder o controle do veículo e bater no muro do mesmo condomínio.

Por meio de nota, a Comlurb informou que "técnicos da companhia acompanharam a ocorrência e que a empresa responsável pelo veículo se comprometeu a arcar com todos os prejuízos causados ao condomínio".