Caso é investigado pela Delegacia de Crimes Raciais e Intolerância Religiosa (Decradi)Arquivo/Agência O Dia
Polícia Civil abre investigação contra médico denunciado por racismo em São Gonçalo
A auxiliar de creche Symone Cordeiro, de 57 anos, registrou boletim de ocorrência nesta terça-feira (13)
'Vovó do tráfico' é presa pela quarta vez no Centro do Rio
Outras duas pessoas também acabaram detidas com sacolés de maconha, cocaína e crack
Homem é executado a tiros em Nova Iguaçu
Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) investiga o caso
Agiota é preso por tentar se apossar de casa de idosa na Freguesia
Suspeito exigia R$ 250 mil e pressionava a vítima para entregar o imóvel
RJ registra 2,8 mil resgates no mar nos primeiros 12 dias do ano
Segundo o levantamento do Corpo de Bombeiros, 366 crianças se perderam neste período
Caso Henry Borel: Justiça nega habeas corpus para Jairinho e mantém júri popular
Ex-vereador e a mãe da criança, Monique Medeiros, serão julgados em março deste ano
Trator da Comlurb despenca em área lazer de condomínio no Andaraí
Em 2025, um caminhoneiro morreu em um acidente no mesmo local
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.