Bombeiros realizaram 2,8 mil resgates no estado do Rio de Janeiro até segunda-feira (12) - Arquivo/ Dan Delmiro/Agência O Dia

Bombeiros realizaram 2,8 mil resgates no estado do Rio de Janeiro até segunda-feira (12)Arquivo/ Dan Delmiro/Agência O Dia

Publicado 13/01/2026 20:30 | Atualizado 13/01/2026 20:48

Rio - Com as temperaturas elevadas e o período de férias, é comum ver as praias do Rio de Janeiro lotadas até mesmo em dias de semana no primeiro mês do ano. Essa movimentação se reflete no alto número de salvamentos realizados pelo Corpo de Bombeiros. Em apenas 12 dias, 2,8 mil pessoas foram resgatadas no mar em todo o estado. O número de prevenções chegou a 141 mil.

Ainda segundo o levantamento dos bombeiros, 366 crianças se perderam e precisaram da atuação da corporação para serem encontradas. Entre elas, está um menino de 10 anos que desapareceu dentro de um caiaque na Praia do Sudoeste, em São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos, na noite de sábado (10). A criança ficou à deriva e só foi localizada cerca de oito horas depois, no Pontal da Alcaira, em Arraial do Cabo. Foram aproximadamente 13 km percorridos no mar dentro do caiaque.

Veja a previsão para os próximos dias



Segundo o Sistema Alerta Rio, nesta terça-feira (13), em função da atuação de áreas de instabilidades associadas ao calor, a previsão para a cidade do Rio é de nebulosidade variada, com predomínio de céu parcialmente nublado. As temperaturas permanecerão estáveis e elevadas, com mínima prevista de 22°C e máxima prevista de 39°C.



Entre quarta-feira (13) e sábado (17), a previsão para a capital fluminense é de céu parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva isoladas a partir da tarde. Os ventos estarão moderados.

Até sexta (16), a máxima prevista é de 37ºC e mínima entre 21ºC e 22ºC. Já no sábado (17), os termômetros podem alcançar 35ºC, com mínima de 23ºC.

Recomendações para o calor



– Aumente a ingestão de água ou de sucos de frutas naturais, sem adição de açúcar, mesmo sem ter sede;

– Consuma alimentos leves como frutas e saladas;

– Utilize roupas leves e frescas;

– Evite bebidas alcoólicas e com elevado teor de açúcar;

– Evite a exposição direta ao sol, em especial, de 10h às 16h;

– Informe-se sobre os níveis de calor na cidade do Rio de Janeiro por meio das redes sociais e sites do Centro de Operações Rio e da Secretaria Municipal de Saúde.

– A exposição ao sol sem a proteção adequada contra os raios ultravioleta deixa a pele vermelha, sensível e com bolhas. Use protetor solar;

– Proteja as crianças com chapéu de abas;

– Em caso de mal-estar, tontura ou demais sintomas provocados em decorrência do estresse térmico, procure uma unidade municipal de saúde.