Cariocas usam sombrinha, boné e até biquini para amenizar o calor - Arquivar/Érica Martin/Agência O DIA

Cariocas usam sombrinha, boné e até biquini para amenizar o calorArquivar/Érica Martin/Agência O DIA

Publicado 13/01/2026 09:33

Rio – Das dez localidades mais quentes do país nesta segunda-feira (12), nove ficam no estado do Rio de Janeiro, que permanece em nível 3 de calor pelo quarto dia consecutivo. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Seropédica, na Baixada Fluminense, chegou a registrar 41°C.



Entre os municípios com as temperaturas mais altas, a única exceção fora do estado é Picos, no Piauí, que marcou 38,1°C. Ainda na segunda, a cidade do Rio bateu o recorde do dia mais quente do ano pelo segundo dia seguido. Já nesta terça-feira (13), a temperatura máxima registrada foi de 34,4 ºC em São Cristóvão, Zona Norte do Rio.



Confira o ranking:



1- Seropédica - 41,0°C

2- RJ- Vila Militar - 40,8°C

3- Niterói - 40,5°C

4- RJ - Marambaia - 40,0°C

5- Duque de Caxias - Xerém - 38,8°C

6- RJ - Galeão - 38,6°C

7- RJ - Santa Cruz - 38,6°C

8- RJ - Jacarepaguá - 38,4°C

9- Picos (Piauí) - 38,1°C

10- RJ- Silva Jardim - 37,1°C

Veja a previsão para os próximos dias

Segundo o Sistema Alerta Rio, nesta terça-feira (13), em função da atuação de áreas de instabilidades associadas ao calor, a previsão para a cidade do Rio é de nebulosidade variada, com predomínio de céu parcialmente nublado. As temperaturas permanecerão estáveis e elevadas, com mínima prevista de 22°C e máxima prevista de 39°C.

Entre quarta-feira (13) e sábado (17), a previsão para a capital fluminense é de céu parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva isoladas a partir da tarde. Os ventos estarão moderados.

Até sexta (16), a máxima prevista é de 37ºC e mínima entre 21ºC e 22ºC. Já no sábado (17), os termômetros podem alcançar 35ºC, com mínima de 23ºC.

Recomendações para o calor



– Aumente a ingestão de água ou de sucos de frutas naturais, sem adição de açúcar, mesmo sem ter sede;

– Consuma alimentos leves como frutas e saladas;

– Utilize roupas leves e frescas;

– Evite bebidas alcoólicas e com elevado teor de açúcar;

– Evite a exposição direta ao sol, em especial, de 10h às 16h;

– Informe-se sobre os níveis de calor na cidade do Rio de Janeiro por meio das redes sociais e sites do Centro de Operações Rio e da Secretaria Municipal de Saúde.

– A exposição ao sol sem a proteção adequada contra os raios ultravioleta deixa a pele vermelha, sensível e com bolhas. Use protetor solar;

– Proteja as crianças com chapéu de abas;

– Em caso de mal-estar, tontura ou demais sintomas provocados em decorrência do estresse térmico, procure uma unidade municipal de saúde.