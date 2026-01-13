Cariocas usam sombrinha, boné e até biquini para amenizar o calorArquivar/Érica Martin/Agência O DIA
Entre os municípios com as temperaturas mais altas, a única exceção fora do estado é Picos, no Piauí, que marcou 38,1°C. Ainda na segunda, a cidade do Rio bateu o recorde do dia mais quente do ano pelo segundo dia seguido. Já nesta terça-feira (13), a temperatura máxima registrada foi de 34,4 ºC em São Cristóvão, Zona Norte do Rio.
Confira o ranking:
1- Seropédica - 41,0°C
2- RJ- Vila Militar - 40,8°C
3- Niterói - 40,5°C
4- RJ - Marambaia - 40,0°C
5- Duque de Caxias - Xerém - 38,8°C
6- RJ - Galeão - 38,6°C
7- RJ - Santa Cruz - 38,6°C
8- RJ - Jacarepaguá - 38,4°C
9- Picos (Piauí) - 38,1°C
10- RJ- Silva Jardim - 37,1°C
– Aumente a ingestão de água ou de sucos de frutas naturais, sem adição de açúcar, mesmo sem ter sede;
– Consuma alimentos leves como frutas e saladas;
– Utilize roupas leves e frescas;
– Evite bebidas alcoólicas e com elevado teor de açúcar;
– Evite a exposição direta ao sol, em especial, de 10h às 16h;
– Informe-se sobre os níveis de calor na cidade do Rio de Janeiro por meio das redes sociais e sites do Centro de Operações Rio e da Secretaria Municipal de Saúde.
– A exposição ao sol sem a proteção adequada contra os raios ultravioleta deixa a pele vermelha, sensível e com bolhas. Use protetor solar;
– Proteja as crianças com chapéu de abas;
– Em caso de mal-estar, tontura ou demais sintomas provocados em decorrência do estresse térmico, procure uma unidade municipal de saúde.
