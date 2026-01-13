Mônica dos Santos Bispo, de 48 anos, conhecida como Vovó do tráfico - Divulgação/Polícia Civil

Mônica dos Santos Bispo, de 48 anos, conhecida como Vovó do tráficoDivulgação/Polícia Civil

Publicado 13/01/2026 22:10

Rio - Policiais da 5ª DP (Mem de Sá) prenderam em flagrante, nesta terça-feira (13), duas mulheres e um homem envolvidos com o tráfico de drogas, na Rua do Lavradio, no Centro do Rio. Uma das detidas é Mônica dos Santos Bispo, de 48 anos, conhecida como 'Vovó do tráfico'. Ela já foi presa quatro vezes no mesmo local.

Foram apreendidos sacolés de crack, cocaína e maconha Divulgação/Polícia Civil

Entre os detidos também estão Juan Barros dos Santos, de 19 anos, e Maria Jéssica Ribeiro dos Santos, 34. Após informações de inteligência, os agentes flagraram o trio de traficantes vendendo drogas em uma vila na Rua do Lavradio. Com eles, foi apreendido 100 sacolés de crack, 12 sacolés de cocaína e 16 sacolés de maconha. Os envolvidos responderão pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas.



Na ocasião, uma adolescente de 16 anos acabou apreendida e contra ela foi cumprido um mandado de busca e apreensão por ato infracional análogo ao crime de tráfico e associação para o tráfico.



A ocorrência foi registrada na 5ª DP (Mem de Sá).