Rio - Policiais da 5ª DP (Mem de Sá) prenderam em flagrante, nesta terça-feira (13), duas mulheres e um homem envolvidos com o tráfico de drogas, na Rua do Lavradio, no Centro do Rio. Uma das detidas é Mônica dos Santos Bispo, de 48 anos, conhecida como 'Vovó do tráfico'. Ela já foi presa quatro vezes no mesmo local.
Entre os detidos também estão Juan Barros dos Santos, de 19 anos, e Maria Jéssica Ribeiro dos Santos, 34. Após informações de inteligência, os agentes flagraram o trio de traficantes vendendo drogas em uma vila na Rua do Lavradio. Com eles, foi apreendido 100 sacolés de crack, 12 sacolés de cocaína e 16 sacolés de maconha. Os envolvidos responderão pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas.
Na ocasião, uma adolescente de 16 anos acabou apreendida e contra ela foi cumprido um mandado de busca e apreensão por ato infracional análogo ao crime de tráfico e associação para o tráfico.
