O estabelecimento não possuía registro nem credenciamento junto ao Detran-RJ Divulgação

Publicado 13/01/2026 17:50

Rio - Um ferro-velho foi interditado nesta terça-feira (13), em Realengo, na Zona Oeste. O estabelecimento funcionava de forma irregular e não possuía registro nem credenciamento do Detran RJ. Não há informação sobre prisões na ação.

O ferro-velho fica na Rua Curitiba, nº 779, próximo à Avenida Brasil. No local, eram armazenadas sucatas e peças automotivas sem comprovação de origem. Além disso, carcaças de veículos ocupavam a calçada e dificultavam a passagem de pedestres.



Na vistoria, agentes encontraram grande quantidade de peças sem identificação e sem as etiquetas obrigatórias que indicam procedência legal. Técnicos do Instituto Estadual do Ambiente (Inea) também apontaram risco ambiental, já que parte do terreno era de terra batida e havia descarte irregular de resíduos tóxicos provenientes dos veículos diretamente no solo.



Todo o material apreendido foi recolhido e encaminhado para empresas de reciclagem credenciadas pelo Detran RJ.