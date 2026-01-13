Carlos Gilberto Ferreira de Queiroz desapareceu no último sábado (10) - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 13/01/2026 16:28

Rio - Um motorista de aplicativo desapareceu após pegar uma corrida em direção ao Conjunto Liberdade, em Santa Cruz, na Zona Oeste. De acordo com familiares, o veículo de Carlos Gilberto Ferreira de Queiroz, de 30 anos, foi encontrado carbonizado. A Polícia Civil investiga o caso.

Segundo a família, Carlos saiu de casa para trabalhar no último sábado (10). A última informação recebida por parentes indica que, na madrugada de domingo (11), o motorista aceitou uma corrida para o Conjunto Liberdade, próximo à Avenida João XXIII.

Desde então, familiares e amigos começaram uma campanha nas redes sociais pedindo ajuda para localizá-lo.

"Com o coração apertado, peço a ajuda e as orações de todos para tentarmos encontrar Carlos Gilberto (Carlinhos), um menino que vi crescer, filho de um grande amigo. Um jovem trabalhador, de boa índole, assim como toda a sua família, pessoas simples, corretas e do bem. Vivemos dias de angústia e incerteza, e nossa maior esperança é que ele esteja vivo e bem. Neste momento tão doloroso, pedimos sensibilidade, empatia e qualquer informação que possa ajudar, sempre com muito respeito à família e a todos que estão consternados com essa situação. Que a dor da espera seja amenizada pela solidariedade e pela fé, e que a segurança e a humanidade não nos faltem em tempos tão difíceis. Que possamos, o quanto antes, ter notícias que tragam alívio e paz aos corações", escreveu um amigo.

Ainda de acordo com a família, o carro de Carlos foi encontrado carbonizado também em Santa Cruz, mas seu corpo não estava dentro.

O caso é investigado pela Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA). A Polícia Civil informou que os agentes realizam diligências para encontrar a vítima.