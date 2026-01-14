Na ação, foram apreendidas pistolas, revólveres, um veículo roubado e dinheiro em espécie - Divulgação / PMERJ

Publicado 14/01/2026 08:49

Rio – Um homem morreu e cinco foram presos durante uma patrulha realizada por policiais do 18º BPM (Jacarepaguá) na comunidade Dois Irmãos, em Curicica, Zona Sudoeste, na noite desta terça-feira (13).



Segundo a PM, os agentes foram atacados a tiros quando chegaram no local. No confronto, o suspeito foi baleado e morreu ainda no local.

Ainda houve outros dois homens feridos e levados à UPA da Taquara. Conhecidos como "Junin Branquinho" e "Agitado", eles são apontados pela PM como responsáveis pela cobrança de ligações clandestinas de energia (gato) e por roubo de veículos na região de Jacarepaguá, Barra da Tijuca, Recreio e Vargens. O estado de saúde de ambos não foi revelado e eles permanecem sob custódia.



Na ação, além das prisões, foram apreendidas três pistolas, dois revólveres, cinco granadas, uma arma falsa, artigos militares, um veículo roubado e dinheiro em espécie.



O caso foi encaminhado à 34ª DP (Bangu).





