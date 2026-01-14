Explosão em poste no Engenho de DentroReprodução
No Engenho de Dentro, na Zona Norte, uma explosão provocou forte clarão, deixando moradores sem energia por cerca de quatro horas.
Ao DIA, a cuidadora de idosos, Aline Duarte, 57 anos, residente da Rua Dr. Padilha, onde fica o setor Leste do Engenhão, contou que a explosão ocorreu na Rua das Oficinas, bem em frente ao estádio.
"A luz acabou entre 22h30 e 23h. Piscou na cozinha e eu fui apagar achando que a lâmpada estivesse queimando. Foi quando ouvi a explosão. Aí acabou, a luz não voltou mais. Levou quatro horas para voltar, só voltou às 2h20. E estava muito calor, muito mosquito aqui na região, precisava até de fumacê. Mas, enfim, ela voltou às 2h20 e foi só o tempo de eu deitar. Às 2h24, mais ou menos, acabou de novo. Só que dessa vez não demorou", explicou.
Esse trecho da rua não havia sido afetado no dia anterior, quando uma ocorrência na subestação Cachambi deixou ao menos nove bairros sem energia. Entre eles, Todos os Santos, Méier, Del Castilho, Maria da Graça, Engenho de Dentro (partes), Jacarezinho e Benfica, todos da Zona Norte. Na segunda (12), o Rio bateu o recorde de calor pelo 2º dia consecutivo, com 41.4ºC.
Ainda nesta madrugada, outros locais como Tijuca, Grande Méier e Cachambi voltaram a enfrentar falta de energia.
Falta luz e água na Zona Oeste
No Jardim Magarça, em Guaratiba, moradores registraram uma outra explosão próxima ao BRT. Os transtornos com falta de energia na região também são frequentes.
Em 28 de dezembro, a população chegou a realizar uma manifestação na Avenida Dom João VI, por falta de luz e água há mais de uma semana.
Em relação ao fornecimento de água, a Rio+Saneamento informou que o sistema de distribuição em Guaratiba foi impactado por dois eventos sucessivos - de causas externas -, na última semana, o que comprometeu a regularidade do serviço na região.
Na última quarta-feira (7), um reparo de vazamento pela Cedae interrompeu a operação da Estação de Tratamento de Água (ETA) do Guandu, paralisando o abastecimento de toda a Zona Oeste. No dia 8 o fornecimento de água foi retomado e o abastecimento estava em processo de normalização.
No sábado (10), houve nova interrupção, em razão de uma obra realizada pela Naturgy, concessionária de gás, que atingiu uma tubulação responsável pelo fornecimento à região de Guaratiba. O serviço só pode ser iniciado dia 11, após intervenção da Light na poda de uma árvore que obstruiu o local.
Os técnicos da Rio+ finalizaram o serviço nesta segunda-feira (12), levando até 72 horas para normalização do sistema, principalmente nas regiões mais altas e pontas de rede.
Para atender a população neste período de forte calor, a operação reforçou a frota de caminhões-pipa.
Procurada, a Light ainda não respondeu.
