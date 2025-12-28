Pneus foram incendiados para interditar a Avenida Dom João VI, em GuaratibaDivulgação/COR
Na ocasião, a rua acabou sendo interditada e a circulação das linhas 10, 11 e 12 ficou interrompida por quase 1h. O Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar e CET-Rio estiveram no local.
Segundo a Mobi-Rio, os serviços começaram a ser normalizados às 0h42. Nesta manhã, a calha do BRT segue liberada em ambos os sentidos.
O município do Rio enfrenta calor extremo com temperaturas acima dos 35ºC desde o Natal. Nas redes sociais, moradores revelaram os transtornos sofridos sem os serviços básicos na região de Guaratiba e Santa Cruz.
"A Light acabou de chegar, é um absurdo! Todo dia passamos 3 horas com energia e o resto do dia e noite sem! A Light não queria vir trocar o transformador que já está viciado desde o ano passado", disse um internauta.
"Um absurdo tremendo verão faltando água e luz, tirando o calor que está", afirmou outro.
"Várias ruas do bairro tem falta d'água diariamente, só chega tarde da noite, isso quando chega. O problema já se alastra por anos. Falta de respeito!", contou mais uma.
"Em locais com altos índices de furto de energia, a empresa reforça as ações de combate às irregularidades, em parceria com o Disque-Denúncia, reduzindo a probabilidade de ocorrências como incêndios e curtos-circuitos. As ligações clandestinas são criminosas e podem causar acidentes", disse em comunicado.
Para além disso, os clientes impactados vêm sendo atendidos com o envio de caminhão-pipa. A solicitação pode ser feita através do 0800 772 1025.
