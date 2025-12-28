Pneus foram incendiados para interditar a Avenida Dom João VI, em Guaratiba - Divulgação/COR

Pneus foram incendiados para interditar a Avenida Dom João VI, em GuaratibaDivulgação/COR

Publicado 28/12/2025 09:00

Rio - Em meio as altas temperaturas, moradores realizaram uma manifestação na Avenida Dom João VI, em Guaratiba, na Zona Oeste, na madrugada deste domingo (28), por falta de água e energia na região há mais de uma semana. Em forma de protesto, pneus foram incendiados na altura do BRT Magarça, sentido Santa Cruz.



Na ocasião, a rua acabou sendo interditada e a circulação das linhas 10, 11 e 12 ficou interrompida por quase 1h. O Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar e CET-Rio estiveram no local.



Segundo a Mobi-Rio, os serviços começaram a ser normalizados às 0h42. Nesta manhã, a calha do BRT segue liberada em ambos os sentidos.



O município do Rio enfrenta calor extremo com temperaturas acima dos 35ºC desde o Natal. Nas redes sociais, moradores revelaram os transtornos sofridos sem os serviços básicos na região de Guaratiba e Santa Cruz.



"A Light acabou de chegar, é um absurdo! Todo dia passamos 3 horas com energia e o resto do dia e noite sem! A Light não queria vir trocar o transformador que já está viciado desde o ano passado", disse um internauta.



"Um absurdo tremendo verão faltando água e luz, tirando o calor que está", afirmou outro.



"Várias ruas do bairro tem falta d'água diariamente, só chega tarde da noite, isso quando chega. O problema já se alastra por anos. Falta de respeito!", contou mais uma.

Neste sábado (27), por exemplo, a cidade alcançou a temperatura máxima de 35,5°C. Segundo o Alerta Rio, a marca foi atingida na Vila Militar, na Zona Oeste, às 12h. A mínima (20,9°C) ocorreu às 6h em Jacarepaguá, na Zona Sudoeste.

Procurada, a Light informou que a ocorrência registrada na região foi provocada por sobrecarga na rede, em razão do excesso de ligações clandestinas.



"Em locais com altos índices de furto de energia, a empresa reforça as ações de combate às irregularidades, em parceria com o Disque-Denúncia, reduzindo a probabilidade de ocorrências como incêndios e curtos-circuitos. As ligações clandestinas são criminosas e podem causar acidentes", disse em comunicado.



Já a Rio + Saneamento explicou que concluiu no sábado (27), em Guaratiba, o reparo no sistema de bombeamento responsável por levar água às áreas mais elevadas do bairro. O abastecimento está em processo gradual de regularização.

Ainda em nota, a concessionária reforçou que nos últimos dias, o fornecimento na região também foi afetado por ocorrências de falta de energia e por uma manutenção emergencial realizada pela Cedae na ETA Guandu.



"Importante destacar que, devido às altas temperaturas e ao consumo elevado, podem ocorrer demandas pontuais relacionadas ao abastecimento em outras áreas da Zona Oeste, que são monitoradas e tratadas pela concessionária", esclareceu.



Para além disso, os clientes impactados vêm sendo atendidos com o envio de caminhão-pipa. A solicitação pode ser feita através do 0800 772 1025.